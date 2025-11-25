Aviso muy importante: todos los conductores en Georgia, en Estados Unidos, ahora tienen la opción de contar con una versión digital de su licencia de conducir o identificación estatal en sus respectivos celulares. Este formato digital hace posible que todos los usuarios puedan identificarse en diversos lugares; entre ellos, aeropuertos y ciertos comercios que necesiten la verificación de edad.

Esta iniciativa tiene como finalidad facilitar el acceso y la comodidad para los ciudadanos a la hora de presentar su identificación. A continuación, más detalles y por qué es un gratuito.

Licencia para conducir digital: cómo obtenerla en Georgia y por qué es importante

Según información de Univisión y otros medios internacionales, obtener una identificación digital en Georgia es un proceso sin NINGÚN COSTO y opcional, pero que requiere cumplir ciertos requisitos.



Para acceder a este documento, es necesario contar con una licencia de conducir o una identificación estatal válida emitida por el Departamento de Servicios para Conductores de Georgia (DDS).

(DDS). También es importante que la licencia esté vigente y no presente estados de vencimiento, cancelación, suspensión o revocación.

Se debe tener un teléfono compatible.

Para los que son usuarios de Apple , se requiere un iPhone 8 o posterior con iOS 15.4 o superior, o un Apple Watch Series 4 en adelante.

, se requiere un iPhone 8 o posterior con iOS 15.4 o superior, o un Apple Watch Series 4 en adelante. Los usuarios de Android deben tener una versión de Android 8.0 (Oreo) o superior, mientras que los dispositivos Samsung deben utilizar Samsung Wallet.

Asimismo, te revelamos que el proceso para tramitar la identificación digital es totalmente sencillo, y estos son los pasos:

Abre la aplicación de billetera digital correspondiente en tu dispositivo, ya sea Apple Wallet, Google Wallet o Samsung Wallet.

Luego, selecciona la opción "Agregar ID" o "Digital ID/Driver’s License".

Sigue las instrucciones para escanear tu licencia física por ambos lados.

Debes realizar un escaneo facial para verificar tu identidad.

Una vez completada la verificación, la credencial digital se añadirá a tu billetera, permitiéndote mostrarla cuando sea necesario. Es bueno saber que, si tu licencia física caduca o es revocada, la versión digital también será eliminada por el DDS.

¿Para qué sirve? Su importancia en Georgia

La licencia digital se ha convertido en una herramienta útil para la identificación en diversos contextos. En los aeropuertos, permite a los viajeros identificarse en ciertos puntos de control de seguridad de la TSA, facilitando así el proceso de embarque. Esta licencia es aceptada en algunos comercios para verificar la edad de los compradores en productos restringidos, como el alcohol y el tabaco.

Por otro lado, la aplicación DDS 2 GO se encarga de brindarte la posibilidad de utilizar la licencia digital para optimizar las visitas al centro de DDS, permitiendo a los usuarios consultar el estado de su licencia y acceder a su historial de conducción de manera más eficiente.