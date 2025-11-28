ALERTA OFICIAL de Walmart México: El Cyber Week 2025 está activo HOY con ofertas imperdibles

Con el fin de año acercándose, noviembre se consolida como un mes clave para las compras, marcado por promociones y descuentos que permiten a los consumidores adelantar sus compras navideñas. Este año, eventos como Black Friday, Cyber Monday y Cyber Week destacan en México como oportunidades para adquirir productos a precios especiales. Walmart México se une a esta tendencia, ofreciendo un enfoque distinto al de otras tiendas: una semana completa de descuentos.

Cyber Week 2025 en México: ¿Cuándo es?

La Cyber Week 2025 de Walmart México comenzó el 25 de noviembre, apenas unos días después del Buen Fin y antes del Black Friday en otras tiendas, según la información publicada por Milenio.

Walmart México enfatiza que todas las compras durante la Cyber Week deben realizarse en línea. La empresa señala que esta modalidad busca incentivar el uso de tarjetas de crédito y débito, al tiempo que facilita el acceso a ofertas exclusivas desde cualquier lugar.

Con descuentos en una amplia variedad de productos, la Cyber Week se presenta como una opción ideal para adelantar las compras navideñas y aprovechar grandes oportunidades sin la prisa de un solo día de promociones.

¿Cuánto dura la Cyber Week?

El evento se extenderá hasta el 9 de diciembre, ofreciendo promociones de hasta 65 % de descuento y diversas ofertas bancarias. Según Walmart México, la compañía decidió no participar en el Black Friday este 2025, "prefiriendo concentrar sus ofertas en su Cyber Week, la cual tendrá una extensa duración".

En lugar de limitar las promociones a un solo día, el minorista extendió el periodo de descuentos para ofrecer mayor flexibilidad a los consumidores. Esta estrategia permite a los usuarios realizar sus compras sin la presión de fechas puntuales, además de combinar conveniencia y ahorro en un mismo evento.

¿Cuando es el Cyber Monday 2025 en México?

De acuerdo con Milenio, el Cyber Monday en México se celebrará el 1 de diciembre, dos días después del Black Friday, lo que permite a los consumidores seguir aprovechando las oportunidades de compra en línea.