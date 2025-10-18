ICE al ATAQUE: multan a inmigrantes que circulan sin documentación oficial en Chicago

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comenzado a aplicar multas a personas que no portan su documentación oficial durante operativos en espacios públicos de Chicago. La medida ha sido reportada en distintas zonas de la ciudad, donde inmigrantes fueron detenidos e interrogados por su estatus migratorio.

En algunos casos, las personas afectadas afirmaron residir legalmente en el país, pero no contar con sus documentos en el momento de ser abordadas. Los montos de las multas superan los 100 dólares y son aplicados directamente por los agentes tras verificar la identidad de la persona.

Aplicación de multas en operativos migratorios

Durante los operativos, los agentes de ICE solicitan a las personas que presenten su identificación oficial, como la green card, visa o permisos migratorios válidos. Si no cuentan con ellos en el momento, se emite una multa administrativa.

Multan a inmigrantes que circulan sin documentación.

Los reportes indican que estas acciones se están desarrollando en vía pública, en sectores como parques, esquinas o zonas residenciales. Aunque los detalles sobre el alcance de esta práctica aún no han sido divulgados oficialmente, varios inmigrantes han informado haber recibido sanciones similares en las últimas semanas.

El caso de Rubén Antonio Cruz: multado en Rogers Park

Uno de los casos reportados corresponde a Rubén Antonio Cruz, un inmigrante de origen salvadoreño, residente legal en Chicago, quien relató que recibió una multa de 130 dólares tras ser abordado por agentes migratorios en el vecindario Rogers Park.

Según explicó a la estación local de Telemundo, Cruz se encontraba sentado con una amistad cuando una camioneta se detuvo cerca de la acera y descendieron oficiales de ICE. Al ser consultado por sus documentos, Cruz indicó que tenía su green card en casa y que podía mostrarla si lo acompañaban. Sin embargo, los agentes procedieron a subirlo al vehículo y a interrogarlo mientras circulaban por la zona. Posteriormente, se le emitió la multa correspondiente.