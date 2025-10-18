- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Al Nassr vs Al Fateh
- Cienciano vs Cusco
- Barcelona vs Girona
- Cruz Azul vs. América
- Minedu
ICE al ATAQUE: multan a inmigrantes que circulan sin documentación oficial en Chicago
ICE ha comenzado a imponer multas en Chicago a inmigrantes que no porten su documentación oficial al momento de ser interrogados. Reportan casos recientes.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comenzado a aplicar multas a personas que no portan su documentación oficial durante operativos en espacios públicos de Chicago. La medida ha sido reportada en distintas zonas de la ciudad, donde inmigrantes fueron detenidos e interrogados por su estatus migratorio.
PUEDES VER: Anuncian la MEJOR noticia para los trabajadores de California: Gavin Newsom firma ley y aumenta el SALARIO mínimo para este grupo
En algunos casos, las personas afectadas afirmaron residir legalmente en el país, pero no contar con sus documentos en el momento de ser abordadas. Los montos de las multas superan los 100 dólares y son aplicados directamente por los agentes tras verificar la identidad de la persona.
Aplicación de multas en operativos migratorios
Durante los operativos, los agentes de ICE solicitan a las personas que presenten su identificación oficial, como la green card, visa o permisos migratorios válidos. Si no cuentan con ellos en el momento, se emite una multa administrativa.
Multan a inmigrantes que circulan sin documentación.
Los reportes indican que estas acciones se están desarrollando en vía pública, en sectores como parques, esquinas o zonas residenciales. Aunque los detalles sobre el alcance de esta práctica aún no han sido divulgados oficialmente, varios inmigrantes han informado haber recibido sanciones similares en las últimas semanas.
El caso de Rubén Antonio Cruz: multado en Rogers Park
Uno de los casos reportados corresponde a Rubén Antonio Cruz, un inmigrante de origen salvadoreño, residente legal en Chicago, quien relató que recibió una multa de 130 dólares tras ser abordado por agentes migratorios en el vecindario Rogers Park.
Según explicó a la estación local de Telemundo, Cruz se encontraba sentado con una amistad cuando una camioneta se detuvo cerca de la acera y descendieron oficiales de ICE. Al ser consultado por sus documentos, Cruz indicó que tenía su green card en casa y que podía mostrarla si lo acompañaban. Sin embargo, los agentes procedieron a subirlo al vehículo y a interrogarlo mientras circulaban por la zona. Posteriormente, se le emitió la multa correspondiente.
- 1
ALARMA en Walmart: camionero desata PELIGROSA PERSECUCIÓN de camiones que paralizó varios condados de Carolina del Sur
- 2
ALERTA en Walmart: policía reporta dos personas BALEADAS tras fuerte disputa, hay un sospechoso bajo custodia
- 3
ALERTA en Walmart: reportan insólita SENTENCIA para hombre que cometió gran robo en tienda y tendrá que pagar fuerte indemnización
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50