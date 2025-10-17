¡Gran iniciativa que debes tomar en cuenta, a partir de ahora! Como respuesta frente al aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ha surgido una organización en Massachusetts, la cual se ha convertido en un pilar de apoyo para todos los inmigrantes.

La agrupación, conocida como la "Resistencia del Pueblo", se encarga de dar asistencia y beneficios a las familias impactadas por estas acciones, ofreciendo servicios especializados que favorecen a la comunidad local. AQUÍ más detalles. ¿De qué trata la "Fuerza Waltham" y esta iniciativa?

Organización enfrenta a ICE y apoya a inmigrantes: consigue que NO sean arrestados

'La Nación' y otros medios internacionales informaron que, más de un centenar de llamadas diarias son atendidas por los voluntarios de esta agrupación que se originó en Waltham, Massachusetts, en el país americano.

En su labor cotidiana, los integrantes de esta organización han brindado la asistencia a las familias, proporcionándoles información judicial y muy valiosa. Con un enfoque en la seguridad de los niños y de la comunidad inmigrante, los vecinos realizan patrullajes diarios en las calles para prevenir abusos de autoridad.

Conoce más sobre la organización que enfrenta a ICE y apoya a inmigrantes en Estados Unidos 2025.

Mediante una conversación con NBC, los miembros de "Fuerza Waltham", el nombre oficial de la organización, resaltaron de manera clara sobre la importancia de informar sobre los derechos de los inmigrantes al interactuar con el personal del ICE en la nación norteamericana.

Se difundió que el grupo cuenta con más de 100 integrantes y que su esfuerzo es constante. Cabe resaltar que, en varias ocasiones, los agentes federales han abandonado las áreas donde se presenta la Resistencia, lo que demuestra el impacto de su labor. A diario, la organización recorre la zona y monitorea vehículos oscuros, usando una lista de matrículas que pertenecen al gobierno de Trump.

Así surgió este grupo enfocado en respaldar en los inmigrantes en EE. UU.

Jonathan Paz, uno de los líderes de la agrupación, mediante una entrevista con aquel medio, resaltó que la idea nació tras observar situaciones de los violentos accionar de las policías locales en dicho estado.

No obstante, "Fuerza Waltham" se puso en marcha desde marzo de este año, cuando se registró una operación que terminó con la detención de varios inmigrantes. "Algunos días, simplemente están literalmente en la comunidad acosando a la gente", expresó al respecto.