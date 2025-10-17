ALERTA para ICE con esta organización que apoya a inmigrantes en EE. UU.: los defiende y consigue que NO sean arrestados en redadas
"Fuerza Waltham" es el nombre de la organización que se encarga de brindar asistencia y resguardar los derechos de inmigrantes en las redadas en EE. UU.
¡Gran iniciativa que debes tomar en cuenta, a partir de ahora! Como respuesta frente al aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ha surgido una organización en Massachusetts, la cual se ha convertido en un pilar de apoyo para todos los inmigrantes.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart: reportan insólita SENTENCIA para hombre que cometió gran robo en tienda y tendrá que pagar fuerte indemnización
La agrupación, conocida como la "Resistencia del Pueblo", se encarga de dar asistencia y beneficios a las familias impactadas por estas acciones, ofreciendo servicios especializados que favorecen a la comunidad local. AQUÍ más detalles. ¿De qué trata la "Fuerza Waltham" y esta iniciativa?
Organización enfrenta a ICE y apoya a inmigrantes: consigue que NO sean arrestados
'La Nación' y otros medios internacionales informaron que, más de un centenar de llamadas diarias son atendidas por los voluntarios de esta agrupación que se originó en Waltham, Massachusetts, en el país americano.
En su labor cotidiana, los integrantes de esta organización han brindado la asistencia a las familias, proporcionándoles información judicial y muy valiosa. Con un enfoque en la seguridad de los niños y de la comunidad inmigrante, los vecinos realizan patrullajes diarios en las calles para prevenir abusos de autoridad.
Conoce más sobre la organización que enfrenta a ICE y apoya a inmigrantes en Estados Unidos 2025.
Mediante una conversación con NBC, los miembros de "Fuerza Waltham", el nombre oficial de la organización, resaltaron de manera clara sobre la importancia de informar sobre los derechos de los inmigrantes al interactuar con el personal del ICE en la nación norteamericana.
Se difundió que el grupo cuenta con más de 100 integrantes y que su esfuerzo es constante. Cabe resaltar que, en varias ocasiones, los agentes federales han abandonado las áreas donde se presenta la Resistencia, lo que demuestra el impacto de su labor. A diario, la organización recorre la zona y monitorea vehículos oscuros, usando una lista de matrículas que pertenecen al gobierno de Trump.
Así surgió este grupo enfocado en respaldar en los inmigrantes en EE. UU.
Jonathan Paz, uno de los líderes de la agrupación, mediante una entrevista con aquel medio, resaltó que la idea nació tras observar situaciones de los violentos accionar de las policías locales en dicho estado.
No obstante, "Fuerza Waltham" se puso en marcha desde marzo de este año, cuando se registró una operación que terminó con la detención de varios inmigrantes. "Algunos días, simplemente están literalmente en la comunidad acosando a la gente", expresó al respecto.
- 1
ALERTA en Walmart: policía reporta dos personas BALEADAS tras fuerte disputa, hay un sospechoso bajo custodia
- 2
ALARMA en Walmart: camionero desata PELIGROSA PERSECUCIÓN de camiones que paralizó varios condados de Carolina del Sur
- 3
ALERTA en Walmart de Florida: Departamento de Policía se pronuncia tras amenaza de bomba en tienda y sorprende con revelación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50