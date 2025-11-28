¡CUIDADO con estafa para migrantes en San Francisco! Se hace pasar por jueza y te saca dinero prometiendo Green Card

Miles de indocumentados que esperan tener su oportunidad en Estados Unidos para ser legales y forjarse una vida, así como contribuir al país, son presas en la actualidad, no solo de agencias migratorias como ICE o CBP, también son de las carnadas preferidas de inescrupulosos estafadores que, de tiempo en tiempo, se las ingenian con formas "creativas" para sacarles el dinero que se ganan de forma honrada, tal y como sucede en San Francisco.

Cuidado con los avisos en redes sociales para ayudarte con tu estatus migratorio

Juan, nuestro protagonista, y quien prefirió que su verdadera identidad no fuera revelada en esta ocasión, reveló a Telemundo 52 cómo fue presa de una timo a manos de una mujer que, haciéndose pasar por jueza de migración quiso sacarle todo su dinero.

La estafa consistía en hacerle creer que estaba en una audiencia virtual frente a una letrada que vería su caso, pero, solo por si acaso, tuvo la buena idea de grabar estas sesiones fraudulentas, en la cual le prometía darle su residencia legal en los Estados Unidos, pero, más pronto que tarde comenzó a notar algo raro en la mujer.

Un comportamiento completamente atípico en un juez que ve este tipo de casos cuando se levantaba de su silla en más de una ocasión solo para mostrarle una tarjeta de residencia permanente que, aseguraba ella, estaba lista para aprobación.

Pero, ¿Cómo lo contactaron? Juan relató que todo comenzó hace meses cuando vio un aviso en redes sociales ofertando servicio de abogados con consultas gratis. Cuando se contactó, le contestó un hombre de leyes que, por medio de en un mensaje de audio se presentó como Marcus Davis, quien lo llenó de falsas promesas: "aquí va a estar más rápido que allá, esperando 10, 15 años esperando y nada".

Juan contó a Telemundo que por videollamada debía pagar el monto de US$ 475. Uno de los momentos más increíbles por lo difícil de creer fue cuando "me hacen así, que ponga mi mano, y ahí me tomaron mis huellas (digitales)". En total, terminó perdiendo unos US$ 2,000 dólares a estos sujetos que se hacían pasar por abogados y jueces: "Algo me decía en mi corazón que era un fraude", dijo el hombre.

Firm Law Migration, como se hace llamar este estudio de abogados que, efectivamente, era una fachada, ya que Telemundo afirma hacer la respectiva llamada. Nadie contestó. De hecho, tampoco figura información de este bufete en la zona donde reside Juan actualmente.

Consejos para reconocer una estafa migratoria

Por ello, si quieres tener los conocimientos necesarios para evitar ser presa de gente inescrupulosa que se aprovechará de tu necesidad como inmigrante en Estados Unidos, ten en cuenta algunas recomendaciones claves.

Lo primero que debes saber es que ningún juez de inmigración, jamás de los jamases, va a tener consigo una green card física. Precisamente, Ángel Rodríguez, abogado de inmigración, encargado de exponer el caso al mencionado medio de comunicación hace apuntes adicionales vitales.

"Migración no da documentos coloridos. Son blanco y negro, y cuando es aprobación, es un documento color verde", además de indicar que no son permitidos pagos hecho vía Zelee o aplicaciones de pago similares, ya que el único medio para ello es mediante el portal web de USCIS.