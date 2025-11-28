Las políticas anti inmigración del gobierno de Donald Trump están afectando no solo a los extranjeros residentes e indocumentados, sino también a miles de usuarios de servicios con mucha demanda, como es el caso de los trabajadores de autolavados, provocando una grave crisis de empleados.

Esto se puede apreciar con mayor claridad en Los Ángeles, donde las constantes redadas de las agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que tienen como objetivos predilectos estos establecimientos.

Ello ha provocado que masivamente, los empleados inmigrantes de estos negocios comiencen a faltar por el temor a ser capturados y puestos en prisión por miembros de estas entidades federales, cuyos operativos se repiten desde junio pasado.

En ese sentido, Telemundo nos lanza un dato espeluznante; que desde la fecha arriba mencionada, hasta nuestros días, 340 trabajadores de 100 car wash fueron en el sur de California.

En ese sentido, la cadena replica el testimonio de dos trabajadores que atienden prácticamente solos porque el resto teme ser deportado por ICE, pero también lidian con una baja dramática de afluencia de clientes, en algunos negocios a un 50 por ciento:

"Acá todos trabajan con miedo. Acá solamente hay unos 5 que tienen papeles, el resto no tiene documentos, pero están con miedo, con temor constante", dijo Ricardo Criollo, trabajador de un autolavado en Los Ángeles.

Por su parte, Jesús Salazar reveló el por que los agentes de ICE concurren seguidamente a este tipo de empresas para realizar redadas: "Ellos solo van a agarrar trabajadores, no van a la calla a atrapar a los delincuentes, solo trabajadores porque los van a agarrar fácil", dijo.