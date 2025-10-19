TERROR en Marshalls: mujer APUÑALA a clienta tras discusión en la fila de una tienda en Nueva Jersey

Lo que debía ser una simple jornada de compras en Marshalls, en Kearny, Nueva Jersey, terminó en un acto violento. Una discusión entre dos mujeres en la fila para pagar escaló rápidamente hasta que una de ellas, Amber Thompson, de 25 años, apuñaló a otra clienta en el estacionamiento del local.

Testigos indicaron que Thompson se mostró molesta porque la víctima, que estaba acompañada por su familia, se demoraba demasiado en la caja. Luego de amenazarla verbalmente, la agresora compró un set de cuchillos dentro de la tienda, salió tras ella y la atacó brutalmente, hiriéndola varias veces.

La agresora fue arrestada con el arma

Tras el ataque, Thompson regresó a la tienda para intentar esconderse. Los oficiales de la policía de Kearny la encontraron oculta en el baño del local, junto a una mesa para cambiar pañales, donde había dejado el cuchillo lleno de sangre.

Mujer apuñala a clienta en estacionamiento de Marshalls.

Fue arrestada sin resistencia y enfrenta cargos por asalto agravado, uso de arma peligrosa y otros delitos relacionados con el ataque. La víctima fue trasladada a un hospital cercano y se encuentra fuera de peligro. El incidente ha generado fuerte preocupación entre clientes y trabajadores de la tienda.

Marshalls responde mientras continúa la investigación

Un vocero oficial de Marshalls Nueva Jersey confirmó que están al tanto del hecho y agradecieron la rápida actuación de las autoridades: "La seguridad de nuestros clientes y empleados es fundamental para nosotros", señaló la empresa en un breve comunicado.

El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en tiendas minoristas y la necesidad de protocolos de contención ante situaciones violentas. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad exige respuestas y mayores medidas de prevención.