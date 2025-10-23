- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Alerta nacional: RETIRAN millones de huevos en Estados Unidos por brote de salmonella que ya se extendió por varios estados
La FDA retira miles de huevos en EE. UU. por riesgo de salmonella. Los lotes contaminados fueron distribuidos en varios estados.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó la retirada urgente de miles de huevos producidos por la empresa Black Sheep Egg Company, ubicada en Arkansas, luego de detectar contaminación por la bacteria Salmonella. El hallazgo encendió las alarmas sanitarias en todo el país, ya que los productos afectados fueron distribuidos en diversos estados y podrían estar todavía a la venta en supermercados y tiendas locales.
PUEDES VER: Atención, inmigrantes: así puedes solicitar tu Green Card con solo 3 pasos desde portal USCIS
Huevos contaminados alertan a varios estados del país
El retiro masivo busca prevenir posibles brotes de intoxicación alimentaria, una enfermedad que puede causar fiebre, diarrea y complicaciones graves en niños, adultos mayores o personas con defensas bajas.
Las autoridades pidieron a los consumidores verificar inmediatamente las etiquetas de los huevos adquiridos en las últimas semanas.
Lotes afectados por la contaminación
De acuerdo con la FDA, los huevos retirados corresponden a cartones de color marrón, tamaño grande, tipo A, en presentaciones de 12 y 18 unidades, con fechas de consumo preferente entre el 22 de agosto y el 31 de octubre de 2025. Estos productos se vendieron inicialmente en Arkansas y Missouri, aunque una parte fue procesada por otras compañías, lo que amplía la posible zona de distribución.
Hasta el momento, se encontraron 40 muestras ambientales positivas a Salmonella dentro de las instalaciones de Black Sheep Egg Company. Si bien no se ha confirmado un brote activo, la FDA recomendó no consumir, vender ni distribuir los huevos señalados.
Otra marca también se vio afectada
La crisis alcanzó también a la compañía Kenz Henz, con sede en Texas, que retiró voluntariamente sus “Grade AA Large Pasture Raised Eggs” tras confirmar que provenían del mismo proveedor de Arkansas.
Los huevos fueron comercializados en Houston y otras zonas cercanas, identificados con el código UPC 86949400030 y fechas de envasado entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2025.
Aunque no se han reportado casos de enfermedad, la empresa pidió a los consumidores devolver los productos a los puntos de venta para recibir un reembolso total.
Qué debes hacer si compraste estos huevos
La FDA recomienda desechar cualquier paquete que coincida con las fechas y códigos señalados.
Quienes presenten síntomas como fiebre, vómitos o diarrea después de consumir huevos deben acudir de inmediato a un centro médico.
La agencia mantiene activa la investigación para determinar si otros lotes o marcas podrían estar comprometidos, y anunció que actualizará la lista de productos afectados en los próximos días.
- 1
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: madre brasileña es ENTREGADA al ICE por empleado de Walmart en Massachusetts
- 2
ALERTA, inmigrantes en Walmart: reportan SUSPENSIÓN de ofertas de empleo para candidatos que necesitan estas visas
- 3
Frases bonitas para el Día del Médico en México 2025: Celebra y felicita este 23 de octubre a los profesionales de la salud
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50