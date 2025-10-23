Alerta nacional: RETIRAN millones de huevos en Estados Unidos por brote de salmonella que ya se extendió por varios estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó la retirada urgente de miles de huevos producidos por la empresa Black Sheep Egg Company, ubicada en Arkansas, luego de detectar contaminación por la bacteria Salmonella. El hallazgo encendió las alarmas sanitarias en todo el país, ya que los productos afectados fueron distribuidos en diversos estados y podrían estar todavía a la venta en supermercados y tiendas locales.

Huevos contaminados alertan a varios estados del país

El retiro masivo busca prevenir posibles brotes de intoxicación alimentaria, una enfermedad que puede causar fiebre, diarrea y complicaciones graves en niños, adultos mayores o personas con defensas bajas.

Las autoridades pidieron a los consumidores verificar inmediatamente las etiquetas de los huevos adquiridos en las últimas semanas.

Lotes afectados por la contaminación

De acuerdo con la FDA, los huevos retirados corresponden a cartones de color marrón, tamaño grande, tipo A, en presentaciones de 12 y 18 unidades, con fechas de consumo preferente entre el 22 de agosto y el 31 de octubre de 2025. Estos productos se vendieron inicialmente en Arkansas y Missouri, aunque una parte fue procesada por otras compañías, lo que amplía la posible zona de distribución.

Hasta el momento, se encontraron 40 muestras ambientales positivas a Salmonella dentro de las instalaciones de Black Sheep Egg Company. Si bien no se ha confirmado un brote activo, la FDA recomendó no consumir, vender ni distribuir los huevos señalados.

Otra marca también se vio afectada

La crisis alcanzó también a la compañía Kenz Henz, con sede en Texas, que retiró voluntariamente sus “Grade AA Large Pasture Raised Eggs” tras confirmar que provenían del mismo proveedor de Arkansas.

Los huevos fueron comercializados en Houston y otras zonas cercanas, identificados con el código UPC 86949400030 y fechas de envasado entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2025.

Aunque no se han reportado casos de enfermedad, la empresa pidió a los consumidores devolver los productos a los puntos de venta para recibir un reembolso total.

Qué debes hacer si compraste estos huevos

La FDA recomienda desechar cualquier paquete que coincida con las fechas y códigos señalados.

Quienes presenten síntomas como fiebre, vómitos o diarrea después de consumir huevos deben acudir de inmediato a un centro médico.

La agencia mantiene activa la investigación para determinar si otros lotes o marcas podrían estar comprometidos, y anunció que actualizará la lista de productos afectados en los próximos días.