Walmart lanza la MEJOR OFERTA del año: canasta de Acción de Gracias por solo $4

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más significativas en Estados Unidos, una fecha en la que millones de familias se reúnen para compartir la tradicional cena y agradecer por lo vivido durante el año. Sin embargo, el contexto económico actual, marcado por la inflación y el aumento en el costo de vida, ha hecho que muchos consumidores busquen alternativas más accesibles para mantener sus costumbres.

Ante esta situación, Walmart sorprendió al anunciar una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de las familias sin sacrificar la calidad ni la tradición: una canasta completa de alimentos por menos de 4 dólares por persona. El paquete está diseñado para servir a diez personas e incluye una selección de más de 20 productos clásicos de la cena de Acción de Gracias.

La cadena también lanza mantas polares por menos de 10 dólares para esta temporada de frío.

El costo total aproximado de la canasta es de 40 dólares, una reducción considerable frente a años anteriores, cuando este mismo conjunto de alimentos costaba alrededor de 7 dólares por persona. El anuncio se da apenas una semana después de que la cadena Aldi lanzara una promoción similar, lo que ha desatado una competencia directa por ofrecer los precios más bajos durante la temporada festiva.

Qué incluye la canasta de Acción de Gracias de Walmart

Walmart pensó en cada detalle de esta canasta para que las familias puedan preparar una cena completa y variada sin tener que visitar varias tiendas o gastar de más. Estos son algunos de los productos que la integran:

Pavo entero, pieza principal del banquete.

Puré de papas instantáneo.

Mezcla para relleno (stuffing).

Cebollas fritas para el guiso de judías verdes.

Macarrones con queso en caja.

Bases para pastel y relleno para pie de calabaza.

Maíz enlatado y verduras mixtas.

Mantequilla y condimentos básicos.

Salsa gravy lista para servir.

Bebidas y acompañamientos, según disponibilidad local.

Con esta selección, la cadena busca ofrecer una experiencia completa de Acción de Gracias, combinando calidad, sabor y economía.

Una respuesta al contexto económico actual

El lanzamiento de esta oferta no es casualidad. En medio de un panorama económico desafiante, Walmart reafirma su compromiso con el ahorro familiar. Según representantes de la compañía, el objetivo es que "todas las familias puedan disfrutar de una cena completa sin preocuparse por los costos".

Este movimiento estratégico también busca reforzar la confianza del consumidor, que en los últimos meses ha visto cómo los precios de los alimentos básicos se han elevado de forma sostenida. Con esta canasta, Walmart se posiciona como un aliado clave de quienes buscan mantener sus tradiciones sin exceder su presupuesto.

Walmart también baja los precios en artículos de invierno

Además de la canasta de Acción de Gracias, Walmart amplió su estrategia de descuentos con ofertas pensadas para los meses más fríos del año. Uno de los productos más buscados es su manta polar por menos de 10 dólares, ideal para quienes desean mantenerse abrigados sin gastar demasiado.

El artículo, disponible tanto en tiendas físicas como en línea, está elaborado con 100% microfibra y tiene una textura aterciopelada, lo que ofrece suavidad y confort. Se encuentra en 14 colores distintos, incluyendo negro, azul, blanco, chocolate, coral, dorado y turquesa, lo que facilita combinarla con diferentes estilos de decoración.

El tamaño Twin, de 50 pulgadas (127 cm) de ancho por 46 pulgadas (117 cm) de largo, se ofrece a un precio de 9,44 dólares, consolidándose como uno de los productos más populares del invierno por su excelente relación calidad-precio.

Con esta y otras promociones, Walmart continúa reforzando su imagen como la cadena minorista que combina ahorro, variedad y accesibilidad, especialmente en épocas clave para el consumidor estadounidense.