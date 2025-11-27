ALERTA para inmigrantes: joven colombiana lleva grillete electrónico por NO CUMPLIR con requisito migratorio

Taty Arévalo, inmigrante colombiana residente en Estados Unidos, se ha convertido en el centro de atención después de que un pequeño error administrativo la obligara a portar un grillete electrónico. A pesar de cumplir con todas sus obligaciones legales, fiscales y empresariales, la joven enfrenta ahora medidas de supervisión más estrictas debido a un fallo en el sistema de monitoreo de inmigrantes de ICE.

¿Cómo es la vida legal y laboral de Taty Arévalo en Estados Unidos?

Arévalo, quien mantiene una presencia activa en TikTok compartiendo su experiencia como inmigrante, asegura que ha seguido todos los pasos requeridos por las autoridades estadounidenses. Según su relato, ha asistido a tres audiencias judiciales, paga impuestos puntualmente, dirige una empresa registrada en EE. UU. y emplea a personal local.

"Cumplo con todas mis responsabilidades: mis impuestos, mi empresa, mi personal. Aporto a la economía y a la comunidad, y siempre he actuado dentro de la ley", declaró la joven. Su testimonio refleja el esfuerzo diario de muchos inmigrantes que buscan regularizar su situación mientras contribuyen al país que los acoge.

El error que lo cambió todo para la inmigrante colombiana: una foto no enviada a tiempo

El incidente que derivó en el uso del grillete electrónico se produjo por un descuido relacionado con la aplicación Bi Smart Link, utilizada por ICE para monitorear ciertos casos migratorios. Taty debía enviar una foto cada martes, pero tras cambiar de teléfono, las notificaciones no se activaron correctamente.

"Ese martes no recibí la alerta y estaba en una cita médica. Apenas supe del error, envié la foto y expliqué lo sucedido", relató. Sin embargo, la semana siguiente ya no le permitieron subir la imagen y fue citada a las oficinas de ICE, donde le colocaron el dispositivo de monitoreo.

Defendiendo su estatus legal

Tras compartir su experiencia en redes sociales, Arévalo recibió críticas y cuestionamientos sobre su estatus migratorio. La joven aclaró que ingresó a Estados Unidos de manera legal, en avión y con visa vigente, y rechazó cualquier acusación de actividad ilícita.

Su historia pone en evidencia la rigidez del sistema de monitoreo migratorio en EE. UU. y cómo un pequeño error puede tener consecuencias inmediatas, incluso para quienes cumplen estrictamente con la ley.