Los recientes operativos de inmigración realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejaron a numerosos padres bajo custodia federal, lo que generó preocupación por la protección y el bienestar de sus hijos menores de edad. Aunque estas detenciones puedan limitar la libertad física de los padres inmigrantes, sus derechos sobre la crianza de sus hijos permanecen vigentes.

De acuerdo con el National Immigration Law Center, "los progenitores no ciudadanos estadounidenses que permanecen bajo arresto en un centro de detención tienen derecho a tomar decisiones sobre el cuidado de sus hijos menores de edad".

Padres inmigrantes detenidos por ICE tienen cuatro formas de proteger a sus hijos menores

Aunque la detención pueda parecer una barrera insalvable, los padres inmigrantes aún cuentan con diversas formas de garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos:

Designar un cuidador temporal

Los padres inmigrantes arrestados pueden comunicarse con un familiar o una persona de confianza para que se haga cargo de su hijo menor. ICE está obligado a esperar hasta que dicha persona llegue para asumir la responsabilidad. En caso de no poder localizar a alguien adecuado, los servicios de protección infantil del gobierno tomarán la custodia temporal del menor.

Mantener contacto y visitas regulares con el menor

La detención no implica la pérdida del contacto. Los padres tienen derecho a recibir visitas y a participar en los procedimientos legales relacionados con la custodia o el bienestar del menor. Cuando se considera que un traslado presencial no es posible, ICE debe garantizar la participación a través de llamadas telefónicas o videoconferencias.

Recibir apoyo de coordinadores de custodia y de traslado

Algunos centros de detención cuentan con trabajadores especializados en la gestión de la custodia de menores. Estos coordinadores ayudan a los padres a elaborar planes para que sus hijos permanezcan con familiares o personas de confianza mientras se resuelve su situación migratoria.

Decidir sobre el futuro del menor en caso de deportación

Incluso si un padre enfrenta una orden de deportación, conserva la autoridad para decidir si su hijo permanecerá en Estados Unidos o lo acompañará fuera del país. Esta decisión garantiza que se respeten los derechos del menor y la voluntad del padre.

Muchos padres inmigrantes están detenidos por autoridades federales.

¿Cuáles son los pasos a seguir para padres inmigrantes bajo custodia de ICE?

El National Immigration Law Center destaca la importancia de que los padres inmigrantes detenidos conozcan sus derechos y las herramientas disponibles para proteger a sus hijos. Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Comunicar a familiares o amigos de confianza sobre la situación del menor.

Participar activamente en los procedimientos legales relacionados con la custodia.

Solicitar apoyo a los coordinadores de custodia en los centros de detención.

Tomar decisiones sobre la residencia y cuidado del menor, incluso frente a la deportación.

Conocer y ejercer estos derechos es crucial para que los hijos de padres inmigrantes detenidos sigan recibiendo cuidado y estabilidad emocional, a pesar de la separación temporal.