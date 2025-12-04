Walmart ha cerrado un acuerdo histórico en Arizona al adquirir un enorme edificio industrial cerca de la Base de la Fuerza Aérea Luke, consolidando así su presencia logística en el Valle de Phoenix. La operación, concretada justo antes del Día de Acción de Gracias, representa uno de los mayores movimientos industriales en la región en 2025, según Phoenix Business Journal.

Walmart invierte más de 150 millones de dólares en nuevo centro logístico en Phoenix

La compañía adquirió el Edificio C del complejo Luke Field, un parque industrial recién finalizado de 140 acres y 2,4 millones de pies cuadrados, desarrollado por Lincoln Property Company, por 152,2 millones de dólares, según Phoenix Business Journal.

Con esta adquisición, Walmart se convierte en el primer inquilino del proyecto, que incluye tres edificios de gran tamaño con acceso estratégico a las principales autopistas del oeste del Valle, como la Loop 303, la Loop 101, la US 60 y la Grand Avenue.

El Edificio C, con 1,28 millones de pies cuadrados, es el segundo mayor inmueble industrial vendido en Phoenix hasta la fecha, solo superado por la compra de Apple en 2013, según datos de CoStar Group. Lincoln Property Company se representó a sí misma en la operación, mientras que Walmart fue asesorado por Marc Hertzberg y John Lydon, de JLL.

Luke Field y Glendale lideran las ventas industriales en Arizona

Este cierre representa la segunda venta significativa de Lincoln en la zona en pocos meses. En octubre, la empresa vendió uno de los edificios de Park303 en Glendale a Dollar Tree por más de 147 millones de dólares, que ahora funcionará como su primer centro de distribución regional en el área metropolitana de Phoenix, según Phoenix Business Journal.

Walmart ya es inquilino en Park303, donde ocupa un edificio de aproximadamente un millón de pies cuadrados dentro del complejo de cuatro edificios. Con la reciente adquisición de Luke Field, la compañía se consolida como uno de los principales actores logísticos de la región.

El submercado de Glendale continúa liderando las ventas industriales en Estados Unidos, siendo el único en el país que ha superado los mil millones de dólares en transacciones en lo que va de 2025, según CoStar Group.