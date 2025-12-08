- Hoy:
ALERTA resuelta en Walmart de Rantoul: reportan arresto tras disparos, ¿qué CARGOS enfrentará el sospechoso?
Un joven de 19 años fue detenido por disparar a un automóvil frente al Walmart de Rantoul, Illinois, causando alarma entre clientes y empleados.
La policía local abrió una investigación después de que un joven de 19 años disparara un arma frente al supermercado Walmart en Rantoul, Illinois, durante la tarde del sábado. El incidente generó una alerta inmediata y obligó a la intervención de las autoridades en la tienda, ubicada en Broadmeadow Road.
PUEDES VER: ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?
Reportan arresto tras tiroteo en Walmart de Rantoul
Según informó el Departamento de Policía de Rantoul, los oficiales acudieron al lugar alrededor de la 1:30 p.m. tras recibir una alerta sobre un posible tirador activo. Al llegar, se descartó que hubiera una situación de "active shooter" dentro del establecimiento; en realidad, una persona había disparado a un vehículo estacionado frente al edificio.
Tras interrogar a los testigos, la policía identificó y arrestó al sospechoso, un joven de 19 años llamado McKinley Brown. Los agentes encontraron el arma escondida en las inmediaciones. Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, ninguna persona resultó herida y que no hubo daños materiales.
La policía informó que no hubo heridos ni daños materiales.
¿Qué cargos enfrentará el sospechoso?
Brown fue llevado a la cárcel del condado de Champaign, donde enfrenta varios cargos graves:
- Descarga agravada de un arma
- Uso ilegal agravado de un arma
- Posesión de un arma de fuego robada
Las autoridades destacaron que la rapidez de su actuación, junto con el apoyo de los testigos, fue clave para evitar una tragedia. La investigación sigue abierta.
