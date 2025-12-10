- Hoy:
BUENAS NOTICIAS para inmigrantes en California: estas NUEVAS LEYES protegerán sus derechos a partir del 2026
California aprobó nuevas leyes para proteger los derechos de los inmigrantes, que entrarán en vigor en 2026, reforzando privacidad, seguridad y libertad.
California sigue avanzando en la protección de los derechos de los inmigrantes con la aprobación de varias leyes clave que entrarán en vigor en 2026. Estas nuevas normas, firmadas por el gobernador Gavin Newsom, buscan mejorar la seguridad, privacidad y equidad para los inmigrantes que residen en el estado.
Desde la protección en escuelas hasta nuevas reglas para las agencias policiales, estas leyes brindarán un marco legal más sólido para enfrentar la intervención de agentes federales y mejorar la calidad de vida de las comunidades inmigrantes.
Nuevas leyes protegerán a inmigrantes en California
Estas nuevas leyes abarcan desde la protección de datos personales hasta el establecimiento de escuelas santuario y la prohibición de colaboración con agentes migratorios sin una orden judicial. A medida que se acerca su fecha de implementación en 2026, es crucial que los inmigrantes conozcan sus derechos y los mecanismos legales que estarán disponibles para garantizar su protección en California.
Nuevas leyes en California protegerán los derechos de inmigrantes en 2026.
- SB 98: Notificación sobre agentes de inmigración en escuelas: Esta ley obliga a los distritos escolares y universidades públicas de California a actualizar sus planes de seguridad escolar antes del 1° de marzo de 2026. Los planes deberán incluir procedimientos para notificar a los padres, tutores y personal educativo cuando se confirme la presencia de agentes migratorios en el campus. Además, se garantiza que no se revelen datos personales de los estudiantes y sus familias durante estas intervenciones.
- AB 49: Escuelas santuario y restricciones a agentes migratorios: Refuerza el concepto de escuelas santuario en California, prohibiendo que los agentes de inmigración ingresen a áreas no públicas de las escuelas sin una orden judicial válida. Esta ley también exige que las escuelas actualicen sus políticas de seguridad escolar antes del 1° de marzo de 2026 para asegurarse de que no colaboren involuntariamente con operativos migratorios.
- SB 635: Protección a vendedores ambulantes: Amplía la protección a los vendedores ambulantes e operadores de alimentos móviles, prohibiendo que las autoridades locales soliciten información migratoria o antecedentes criminales al solicitar permisos. A partir del 1° de enero de 2026, cualquier contrato entre autoridades locales y entidades no públicas para aplicar regulaciones de vendedores deberá incluir cláusulas que prohíban la colaboración con el control migratorio.
- SB 805: Identificación visible para agentes de la ley: A partir de 2026, cualquier agente policial no uniformado deberá mostrar su identificación visible, que incluya su agencia y nombre o número de placa. La ley busca aumentar la transparencia y evitar suplantaciones. También prohíbe que los cazadores de fugitivos colaboren con agentes migratorios sin una orden judicial válida.
- SB 627: Restricciones al uso de cubiertas faciales por agentes: Esta ley prohíbe que los agentes policiales utilicen máscaras opacas que dificulten la identificación de su rostro mientras desempeñan funciones oficiales. La medida tiene como objetivo aumentar la rendición de cuentas y evitar abusos de poder. Todas las agencias policiales deberán tener políticas sobre el uso de cubiertas faciales antes del 1° de julio de 2026.
- SB 580: Regulación del acceso a bases de datos por autoridades migratorias: La ley ordena a la Fiscalía General de California elaborar políticas para regular cómo las agencias estatales y locales interactúan con autoridades migratorias. Se establecerán directrices para limitar el acceso a bases de datos estatales cuando pueda ser utilizado con fines de control migratorio. Las políticas deben publicarse antes del 1° de julio de 2026.
