Tiene origen inmigrante y va a eliminar la Visa H-1B: ¿Quién es James Fishback, candidato a gobernador de Florida?

Falta poco menos de un año para que se lleven a cabo las Elecciones Intermedias en los Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026 que, entre otras cosas, verá a la población elegir gobernador, por lo que los candidatos ya cierran filas para emprender sus campañas proselitistas, de los cuales ha llamado la atención James Fishback, postulante republicano por Florida que ha generado controversia por asegurar que eliminará la Visa H-1B, algo que no llamaría la atención de no ser porque tiene orígenes inmigrantes y latinos.

¿El adiós a la "estafa" de las visas H-1B?

Fishback tiene origen latino de parte de su madre que es colombiana y es un empresario de 30 años que hace poco anunció su candidatura a gobernador de Florida por el Partido Republicano. En el video se plantea como objetivo ser sucesor de Ron DeSantis, también republicano.

En el clip remarca cuáles serán los ámbitos principales en los cuales basará un potencial gobierno suyo al mando del Estado de Florida, dando un énfasis particular migratorio, al punto que calificó de "estafa" a la VIsa H-1B, la cual prometió eliminar, asegurando que la misma le quita empleo a los estadounidenses. Pero, no solo eso, pues en un post posterior aseguró que: "Cancelaré todos los contratos estatales con empresas que importen trabajadores H-1B en lugar de contratar estadounidenses calificados".

La historia de James FIshback y sus raíces latinas

De acuerdo a lo recogido por el Tallahassee Democrat, Fishback nació en Florida luego que su madre fuera a los Estados Unidos, país donde conocería a su padre quien entonces se desempeñaba como conductor de bus del condado de Broward, luego fue podador de árboles, pero, de acuerdo a la versión del candidato, perdió el empleo por culpa de "extranjeros" ilegales que cobraban muchos menos.

En una entrevista a Newsweek, el republicano de madre colombiana aseguró que el caso de su madre es diferente al de la gran mayoría de inmigrantes: "La inmigración de hace 30 o 40 años es distinta a la de ahora (...) ella no robó un trabajo", a su vez de afirmar que su progenitora no fue asistida por programas actuales o similares a servicios de salud gratuito, cupones de alimento o el teléfono de Obama.

Otras propuestas de James Fishback

Sin embargo, el tema migratorio no es el único punto en el cual enfocará un eventual gobierno suyo, también destacó otros ejes que son de vital importancia, a su criterio, para la población del soleado estado de Florida:

Uno de sus puntos programáticos es eliminar todos los impuestos a la propiedad en el estado, pero también se mostró claramente en contra de la construcción de centros de inteligencia artificial que generen aumentos en facturas de electricidad.

Asimismo, aseguró ser opositor a que empresa como Aribnb o Blackstone obtengan propiedades en el estados, así darle un enfoque de vital importancia a la familia de Florida.

En su video aseguró que será continuador de lo hecho por su antecesor, Ron DeSantir, cuyo gobierno ha reivindicado, pero será rival de Dyron Donalds, candidato a gobernador que ha recibido la venia de Donald Trump.