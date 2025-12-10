MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: si no cumples con este requisito, tu visa será RECHAZADA

Estados Unidos ha aplicado cambios estrictos a sus políticas para la visa de no inmigrante, y miles de solicitantes podrían verse afectados. Desde ahora, la mayoría de las solicitudes deberán realizarse únicamente en la embajada o consulado del país donde el solicitante reside legalmente, una condición que se vuelve obligatoria y decisiva para evitar la negación del trámite.

Con esta actualización, el aspirante deberá demostrar residencia efectiva mediante documentos oficiales. En caso de no cumplir con este nuevo requisito, la solicitud podrá ser rechazada de inmediato, incluso si ya se pagaron las tarifas correspondientes, las cuales no son reembolsables.

¿Por qué pueden negarte la visa según la nueva regla?

Las embajadas de EE. UU. advirtieron que las solicitudes hechas fuera del país de residencia podrán considerarse fuera de jurisdicción consular, lo que aumenta significativamente el riesgo de negación. Si un solicitante no puede demostrar que vive legalmente en el país donde programa su entrevista, el oficial puede negar el caso sin revisar más detalles.

Solicitantes enfrentan nuevas reglas que aumentan el riesgo de rechazo de visa.

Además, cuando la solicitud se realiza desde un tercer país sin evidencias claras de residencia, los funcionarios suelen cuestionar los vínculos, la intención de viaje o incluso la veracidad de la información presentada. Esta falta de certeza se interpreta como un factor de riesgo migratorio, lo que lleva a una negación casi automática.

Qué documentos debes presentar para evitar el rechazo

El requisito principal de la nueva política es demostrar residencia real y comprobable. USCIS y el Departamento de Estado recomiendan presentar documentos como contratos de trabajo, visas o permisos de residencia, facturas de servicios, registros oficiales, y cualquier evidencia que confirme que el solicitante vive legalmente en ese país.

Para quienes viajan por negocios o motivos excepcionales, se recomienda incluir cartas corporativas, itinerarios claros y explicaciones sobre por qué no se tramitó la visa en el país de origen. Sin embargo, incluso con estos documentos, la decisión final queda en manos del oficial consular, y las excepciones son muy limitadas.