- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: si no cumples con este requisito, tu visa será RECHAZADA
EE. UU. endurece las reglas. Quienes no demuestren residencia en el país donde solicitan la visa enfrentan negaciones inmediatas y pérdida de tarifas.
Estados Unidos ha aplicado cambios estrictos a sus políticas para la visa de no inmigrante, y miles de solicitantes podrían verse afectados. Desde ahora, la mayoría de las solicitudes deberán realizarse únicamente en la embajada o consulado del país donde el solicitante reside legalmente, una condición que se vuelve obligatoria y decisiva para evitar la negación del trámite.
PUEDES VER: MALAS NOTICIAS para estudiantes en EE. UU.: gobierno de Trump anuncia EL FIN de los préstamos estudiantiles
Con esta actualización, el aspirante deberá demostrar residencia efectiva mediante documentos oficiales. En caso de no cumplir con este nuevo requisito, la solicitud podrá ser rechazada de inmediato, incluso si ya se pagaron las tarifas correspondientes, las cuales no son reembolsables.
¿Por qué pueden negarte la visa según la nueva regla?
Las embajadas de EE. UU. advirtieron que las solicitudes hechas fuera del país de residencia podrán considerarse fuera de jurisdicción consular, lo que aumenta significativamente el riesgo de negación. Si un solicitante no puede demostrar que vive legalmente en el país donde programa su entrevista, el oficial puede negar el caso sin revisar más detalles.
Solicitantes enfrentan nuevas reglas que aumentan el riesgo de rechazo de visa.
Además, cuando la solicitud se realiza desde un tercer país sin evidencias claras de residencia, los funcionarios suelen cuestionar los vínculos, la intención de viaje o incluso la veracidad de la información presentada. Esta falta de certeza se interpreta como un factor de riesgo migratorio, lo que lleva a una negación casi automática.
Qué documentos debes presentar para evitar el rechazo
El requisito principal de la nueva política es demostrar residencia real y comprobable. USCIS y el Departamento de Estado recomiendan presentar documentos como contratos de trabajo, visas o permisos de residencia, facturas de servicios, registros oficiales, y cualquier evidencia que confirme que el solicitante vive legalmente en ese país.
Para quienes viajan por negocios o motivos excepcionales, se recomienda incluir cartas corporativas, itinerarios claros y explicaciones sobre por qué no se tramitó la visa en el país de origen. Sin embargo, incluso con estos documentos, la decisión final queda en manos del oficial consular, y las excepciones son muy limitadas.
- 1
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
- 2
ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita
- 3
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: esta nueva política de USCIS perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90