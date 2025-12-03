- Hoy:
Walmart sorprende a todos con uso de drones para reparto delivery: cómo funciona y dónde está disponible
Walmart quiere imitar, al menos en algo, el reparto de China, y trae un poco del futuro a sus clientes. De momento, solo está disponibles para 6 tiendas.
Muchos concuerdan que ir a China es dar un viaje por el futuro y parece que Walmart se ha puesto las pilas para estar a la vanguardia de dicha innovación, por lo que, de momento, ha implementado el reparto delivery haciendo uso para ello de drones, pero solo estarán disponibles en Atlanta, Georgia, y en muy pocas tiendas.
PUEDES VER: ¡TRAGEDIA en Walmart de Carolina del Sur! Sujeto dispara a niña y es condenado a 33 años: tirador tiene problemas mentales
Walmart da un paso hacia el futuro con drones repartidores
Por ello, si eres de los afortunados que viven en el área metropolitana de Atlanta, entonces tu pedido hecho en Walmart podría llegar "volando" y esto es todo menos una exageración, ya que la cadena de tiendas minoristas empleará drones automatizados Wing desde HOY, miércoles 3 de diciembre de 2025.
Se trata de una estrategia que viene para ayudar al ajetreo que implican las compras navideñas y de fin de año. Pero, debes tener en cuenta algo muy importante, que esta modalidad de reparto incluye productos tales como alimentos, regalos, artículos para el hogar, medicinas de venta libre, entre otros más, no esperes electrodomésticos ya que ello excedería la capacidad de carga de estos aparatos.
Los clientes pueden solicitar esta modalidad por medio de la aplicación de Wing donde confirmarán el lugar de la entrega. Tu pedido irá hacia tu domicilio volando a unos 96 kilómetros por hora, a la vez de a unos 45 metros de altitud. No te preocupes, que no tendrás que ayudar al drone al momento de dejar tu encargo, este lo hará completamente solo y de forma eficiente.
Reparto veloz en 5 minutos
Esto será de gran importancia en el sentido de agilizar el envío de los pedidos delivery de Walmart, ya que la compañía ha señalado de forma oficial que estos repartos tardarían (en la velocidad indicada y sin complicaciones como el tráfico) unos 5 minutos promedio para llegar a sus destinos.
CBS News recogió la declaración de Heather Rivera, directora comercial de Wing: "Atlanta es una potencia en la aviación, y estamos llevando el mismo espíritu de velocidad y eficiencia a miles de clientes de Walmart en toda el área metropolitana justo a tiempo para la temporada alta del año (...) Este lanzamiento es un paso crucial en nuestra importante expansión convirtiendo la entrega con drones de una novedad en la norma, ya que los residentes la incorporan a sus compras diarias".
¿En qué tiendas de Atlanta está disponible el delivery con drones?
Hay que tener en cuenta que la colaboración entre Walmart y Wing no es nueva, de hecho, ya tuvo sus cimientes en el área de Dallas-Fort Worth, buscando la expansión de este servicio Charlotte, Tampa, Houston y Orlando.
En el caso de Atlanta, Georgia, el reparto vía delivery con drones está disponibles en 6 sucursales de Walmart, las cuales son:
- Walmart Supercenter n° 575, 121582 GA-92, Woodstock, GA 30188.
- Walmart Supercenter m° 2475, 1436 Dogwood Dr SE, Conyers, GA 30013.
- Walmart Supercenter n° 3403, 3615 Charles Hardy Pkwy. Dallas, GA 30157.
- Walmart Supercenter m° 616, 4166 Jimmy Lee Smith Pkwy, Hiram, GA 30141.
- Walmart Supercenter n° 3201, 135 Willow Ln, McDonough, GA 30253.
- Walmart Supercenter n° 5252, 4221 Atlanta Hwy, Loganville, GA 30052.
