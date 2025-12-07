- Hoy:
¡ATENCIÓN! No compres este queso en Walmart y Target, podría estar contaminado
Más un millón de quesos fueron retirados de varias cadenas minoristas, por potenciales daños a la salud como dolores estomacales, asfixia o daños dentales.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) lanzó hace poco una advertencia que puede perjudicar a millones de usuarios al clasificar al queso rallado con calificación Clase II lo que incluye el retiro inmediato de todas las estanterías en los EE. UU.
¿Qué pasó con el queso rallado de Walmart y Target?
Pero, ¿Qué significa esta categoría? Simple, que los productos en cuestión pueden, potencialmente, provocar consecuencias adversas para la salud, ya sean temporales o medicamente reversibles, pero es casi improbable que causen daños graves, pero, pese a ello, la FDA asegura que la ingesta de los fragmentos metálicos (lo que produjo la orden de retiro) pueden conllevar a lesiones en la boca, la garganta o el tracto digestivo, pero también cortaduras, asfixia, perforaciones intestinales y hasta daños dentales.
Por ello, el retiro de más de un millón de bolsas fabricadas por Great Lakes Cheese Co. (con sede en Hiram, Obio) ha sido voluntario de establecimientos como Walmart, Target, Publix, Aldi, entre otras cadenas minoristas, cuyas variedades afectadas incluyen:
- Queso mozzarella parcialmente descremado rallado.
- Mezclas de quesos al estilo italiano.
- Pizza estilo queso rallado.
- Combinaciones de mozzarella y provolone.
- Mezclas de mozzarella y parmesano distribuidas por Target y otras marcas.
La respuesta rápida de las cadenas minoristas fueron clave para evitar tragedias.
La rápida respuesta fue la clave
También es destacar la postura tomada por Great Lakes Cheese, quienes el pasado 3 de octubre iniciaron el proceso luego de detectar potenciales fragmentos de metal en las materias primeras utilizadas durante la producción de sus quesos. Felizmente, hasta el momento, no se han reportado heridos generalizados.
Pese a esto, la indicación del regulador es revisar los refrigeradores, así como evitar consumir productos incluidos en la lista arriba mencionada, siendo este un caso de particular relevancia, ya que solo el 3,5 por ciento de los retiros de alimentos de la FDA en el tercer trimestre del 2025 superaron el millón de unidades, una magnitud inusual, por lo que la rápida respuesta ha sido fundamental para evitar tragedias, sobre todo teniendo las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, en cuyas festividades, en los Estados Unidos, la elaboración de platillos como lasaña, salsas o papas gratinadas, incluyen queso.
De momento, la FDA ha asegurado con continúa monitoreando la situación, en tanto que las cadenas minoristas siguen retirando los productos de sus estanterías, mientras que los fabricantes recalibran su línea de producción.
