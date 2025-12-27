- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
LA MEJOR NOTICIA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: juez ordena audiencias y posible regreso tras deportaciones irregulares
Un juez federal determinó que la administración Trump violó el debido proceso al deportar a inmigrantes venezolanos a la prisión CECOT y ordenó audiencias o su retorno.
Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo clave que impacta directamente la política migratoria aplicada durante la administración de Donald Trump, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
La decisión obliga al gobierno federal a garantizar audiencias judiciales o facilitar el regreso a EE. UU. de los inmigrantes enviados a la megaprisión CECOT, una de las cárceles de máxima seguridad más controvertidas de la región.
Deportaciones sin debido proceso a la prisión CECOT
El juez federal James Boasberg determinó que la administración Trump negó el debido proceso a más de 200 inmigrantes venezolanos deportados en marzo a la prisión CECOT, en El Salvador, alegando presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua.
Inmigrantes venezolanos fueron deportados a la prisión CECOT sin audiencias judiciales previas.
Según el fallo, al menos 137 migrantes fueron expulsados del país amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin notificación adecuada ni oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra, lo que constituye una violación constitucional.
Orden judicial y tensión legal para la administración Trump
El tribunal ordenó que los inmigrantes afectados tengan acceso a los tribunales para apelar sus deportaciones y exigió que la administración Trump presente, en un plazo de dos semanas, un plan para permitir su regreso o realizar las audiencias correspondientes.
El fallo se suma a una serie de decisiones contradictorias en tribunales federales sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma histórica que la Casa Blanca utilizó para acelerar deportaciones, generando una fuerte controversia legal y política.
- 1
GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
- 2
ALERTA por empleada de Walmart en The Villages: reportan su arresto en la tienda por un DELITO GRAVE de robo
- 3
Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90