ALERTA, inmigrantes: Donald Trump planea detener a 80,000 extranjeros en almacenes industriales

El gobierno de Donald Trump dio a conocer un ambicioso plan que podría transformar varios almacenes industriales en Estados Unidos en centros de detención masiva para inmigrantes. Según un artículo publicado este miércoles por The Washington Post, la estrategia busca gestionar la retención y eventual deportación de hasta 80,000 personas en distintas instalaciones distribuidas por todo el país.

Donald Trump planea detener a 80,000 inmigrantes en almacenes industriales en todo Estados Unidos

Según el medio estadounidense, un borrador revisado detalla que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea trasladar a los inmigrantes desde los centros de procesamiento a estos enormes almacenes antes de proceder con su deportación.

Cada instalación tendrá capacidad para entre 5,000 y 10,000 personas, y la mayoría se ubicará en estados gobernados por republicanos, aunque también se contemplan algunas regiones bajo administración demócrata.

Las localidades seleccionadas incluyen Hutchins y Baytown en Texas; Stafford en Virginia; Kansas City en Misuri; Glendale en Arizona; Hammond en Luisiana; y Social Circle en Georgia, según The Washington Post. Además, se planea habilitar centros más pequeños con capacidad de entre 500 y 1,500 camas en Chester (Nueva York), Salt Lake City (Utah) y Los Fresnos (Texas).

¿Cómo funcionarán los nuevos centros de detención?

Según el documento citado por The Washington Post, ICE busca asociarse con empresas privadas para gestionar estas instalaciones industriales. El borrador señala que se "minimizarán los costos, se acortarán los tiempos de procesamiento, se limitará la duración de las estadías, se acelerará el proceso de deportación y se promoverá la seguridad, la dignidad y el respeto" de los internos.

La propuesta contempla la remodelación de los almacenes, incorporando unidades de alojamiento, duchas, comedores, cocinas, así como áreas de recreación y bibliotecas. El sistema funcionará de manera escalonada, trasladando a los migrantes desde los centros de procesamiento hacia los almacenes para su deportación final.

Este plan forma parte de la estrategia de deportaciones masivas promovida por la administración Trump. Datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que, desde el inicio del mandato, el 20 de enero de 2025, se han deportado más de 605,000 personas del país.