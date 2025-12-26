- Hoy:
- Partidos de hoy
- Man United vs Newcastle
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA padres en EE.UU. : el Gobierno pagará USD 5.000 directo a cuentas bancarias si cumples esta condición
El Gobierno de Estados Unidos habilitó un pago en efectivo para padres adoptivos que cumplan requisitos fiscales desde 2025.
Estados Unidos dio luz verde a un beneficio económico clave para familias adoptivas, que permite recibir hasta USD 5.000 en efectivo directamente en la cuenta bancaria. La ayuda entra en vigencia a partir del año fiscal 2025 y busca compensar parte de los elevados costos que implica el proceso de adopción.
PUEDES VER: ALERTA consumidores: retiran camarones congelados por posible contaminación en 17 estados de EE. UU.
El incentivo forma parte del Crédito Fiscal por Adopción, un mecanismo que ahora incorpora un tramo reembolsable. Esto significa que los padres pueden acceder al dinero aun cuando no tengan impuestos por pagar, siempre que cumplan las pautas establecidas por el IRS.
Padres adoptivos podrán recibir hasta USD 5.000 en efectivo.
¿Quiénes califican para recibir los USD 5.000?
El beneficio está orientado a padres adoptivos que hayan afrontado gastos reconocidos oficialmente durante la adopción. Se contemplan adopciones dentro y fuera de Estados Unidos, tanto del sistema público como privado, y existen condiciones especiales para casos de menores con necesidades particulares.
Condiciones que se deben cumplir
Para acceder al pago, es necesario:
- Haber adoptado a un menor de 18 años o a una persona que no pueda mantenerse por sí misma.
- Haber pagado costos de adopción válidos, como honorarios legales, trámites judiciales o traslados.
- Mantener ingresos familiares dentro del umbral fijado para 2025; si se supera ese tope, el monto se reduce progresivamente.
Cómo cobrar el beneficio paso a paso
El dinero se solicita junto con la declaración anual de impuestos y no exige gestiones bancarias adicionales. El trámite se realiza una sola vez y sigue este esquema:
- Reunir comprobantes de los gastos de adopción aceptados.
- Completar el Formulario 8839, incluyendo la información del hijo adoptado.
- Presentar la declaración de impuestos y optar por depósito directo para el reembolso.
Gracias al componente reembolsable, los padres pueden recibir hasta USD 5.000 en efectivo. Si el crédito total supera ese monto, el saldo restante se puede usar para reducir impuestos durante los cinco años siguientes, aunque ya no se deposita como pago directo.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90