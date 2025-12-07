ALARMANTE situación durante entrevista para la Green Card: ICE DETIENE a hombre tras perder correspondencia oficial

Allan Dabrio Marrero, quien ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años y actualmente tramita su residencia permanente, fue arrestado recientemente por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el 26 de Federal Plaza, en Manhattan. Según informó Newsweek, el incidente ocurrió después de que Marrero extraviara una notificación importante enviada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante una mudanza.

ICE arresta a inmigrante durante entrevista de Green Card tras perder correspondencia oficial

El esposo de Allan, Matthew Marrero, junto con familiares y miembros de su iglesia, está luchando por su liberación. Argumentan que Allan no tiene antecedentes penales y que siempre ha cumplido con el proceso migratorio de manera meticulosa.

"La forma en que se le ha presentado al público la idea de que van tras los peores de los peores no es cierta", declaró Matthew Marrero a ABC 7. "Mi esposo es un miembro que contribuye a la sociedad y se enorgullece de querer ser estadounidense", agregó.

Allan y Matthew se conocieron hace dos años a través de redes sociales y se casaron, iniciando el proceso de solicitud de la Green Card por matrimonio. Allan había llegado a Estados Unidos desde las Islas Caimán en busca de un lugar seguro como miembro de la comunidad LGBTQ+ y había solicitado asilo.

Hombre es arrestado por ICE en cita de Green Card tras perder un documento.

Pérdida de correspondencia de USCIS provoca orden de deportación

El problema comenzó cuando Allan perdió una notificación del USCIS, fechada en diciembre de 2022, que lo citaba para una audiencia migratoria. Esta ausencia fue registrada por las autoridades, lo que desencadenó un proceso de deportación. La pareja se enteró de la orden de deportación únicamente durante la cita de la semana pasada en Manhattan.

Desde entonces, Allan fue trasladado a Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde permanece detenido. La familia señala que Allan siempre trabajó, pagó impuestos y asistió a todas las audiencias requeridas por el sistema de inmigración de Estados Unidos.

Apoyo de la comunidad inmigrante y próximos pasos legales

En respuesta a la situación, la familia de Allan lanzó una campaña en GoFundMe que ya ha recaudado más de $15,500 para cubrir gastos legales y visitas al centro de detención. Mientras tanto, Allan ha recibido una suspensión temporal de su deportación mientras espera una nueva audiencia para defender su caso, según Newsweek.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que sus acciones se enfocan en "los peores de los peores" entre los inmigrantes indocumentados, pero defensores y abogados de inmigración aseguran que la evidencia muestra lo contrario. Casos como el de Allan reflejan un patrón creciente de detenciones durante procesos legales para obtener la tarjeta de residencia.