Presentan Ley Dream 2025 para proteger a inmigrantes de deportaciones de Trump y beneficiará a visas H-1B

Dentro de tanta oscuridad, parece haber un halo de luz y esperanza para miles de inmigrantes en los Estados Unidos ante la propuesta de un grupo de senadores quienes quieren traer de vuelta la Ley Dream, la cual tiene por objetivo que inmigrantes indocumentados que llegaron a EE. UU. cuando niños y han vivido la mayor parte de sus vidas en el país podrán presentar una solicitud de protección contra la deportación.

¿A quiénes beneficiaría la Ley Dream 2025?

Todas las personas beneficiadas de este proyecto de ley son denominados como Dreamers (soñadores) tiene la intención de alcanzar a los Dreamers y Dreamers indocumentados para otorgarles la residencia permanente condicional por un máximo de 8 años, pudiendo viajar al extranjero, trabajar legales en Estados Unidos y con protección ante deportaciones.

El proyecto de ley fue presentado de forma conjunta por los senadores Dick Rubin y Lisa Murkowski, también contempla la variación de estatus de residente permanente condicional a residente permanente legal hasta con estatus de titular de una Green Card.

El mismo indica que los hijos de titulares de visas E-1, E-2, H-1B y L no inmigrantes se consideran como Dreamers documentados (no ciudadanos de los Estados Unidos con visa, pero excedieron la edad de la visa de sus padres al cumplir 21 años) con posibilidad de conseguir estatus legal.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Dream?

La idea detrás de esta ley es simple: ofrecer estabilidad y una vía hacia la ciudadanía para Dremers y Dreamers documentados, como un reconocimiento a residir, estudiar y trabajar durante casi toda su vida dentro de los Estados Unidos, aportando a sus comunidades, a la vez de pagar los impuestos que demanda el estado.

Pero, al mismo tiempo, ayudar a los extranjeros ilegales que llegaron de niños a la tierra del tío Sam, los cuales cumplen con algunos requisitos claves como el educativo, el servicio militar o los labores, siendo estos capaces de darles la residencia permanente legal.