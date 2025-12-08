0
EN VIVO
Gimnasia vs Estudiantes por el Clausura de Argentina

Presentan Ley Dream 2025 para proteger a inmigrantes de deportaciones de Trump y beneficiará a visas H-1B

Este proyecto de ley busca otorgar "residencia permanente condicional" a los beneficiarios y con ello bloquear potenciales deportaciones.

Joel Dávila
La ley es un intento por limitar el alcance de las agencias migratorias.
La ley es un intento por limitar el alcance de las agencias migratorias. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

Dentro de tanta oscuridad, parece haber un halo de luz y esperanza para miles de inmigrantes en los Estados Unidos ante la propuesta de un grupo de senadores quienes quieren traer de vuelta la Ley Dream, la cual tiene por objetivo que inmigrantes indocumentados que llegaron a EE. UU. cuando niños y han vivido la mayor parte de sus vidas en el país podrán presentar una solicitud de protección contra la deportación.

EE. UU. implementa multa de $5,000 para inmigrantes detenidos tras entrar sin autorización.

PUEDES VER: MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos

¿A quiénes beneficiaría la Ley Dream 2025?

Todas las personas beneficiadas de este proyecto de ley son denominados como Dreamers (soñadores) tiene la intención de alcanzar a los Dreamers y Dreamers indocumentados para otorgarles la residencia permanente condicional por un máximo de 8 años, pudiendo viajar al extranjero, trabajar legales en Estados Unidos y con protección ante deportaciones.

El proyecto de ley fue presentado de forma conjunta por los senadores Dick Rubin y Lisa Murkowski, también contempla la variación de estatus de residente permanente condicional a residente permanente legal hasta con estatus de titular de una Green Card.

El mismo indica que los hijos de titulares de visas E-1, E-2, H-1B y L no inmigrantes se consideran como Dreamers documentados (no ciudadanos de los Estados Unidos con visa, pero excedieron la edad de la visa de sus padres al cumplir 21 años) con posibilidad de conseguir estatus legal.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Dream?

La idea detrás de esta ley es simple: ofrecer estabilidad y una vía hacia la ciudadanía para Dremers y Dreamers documentados, como un reconocimiento a residir, estudiar y trabajar durante casi toda su vida dentro de los Estados Unidos, aportando a sus comunidades, a la vez de pagar los impuestos que demanda el estado.

Pero, al mismo tiempo, ayudar a los extranjeros ilegales que llegaron de niños a la tierra del tío Sam, los cuales cumplen con algunos requisitos claves como el educativo, el servicio militar o los labores, siendo estos capaces de darles la residencia permanente legal.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. ALERTA para migrantes en EE. UU.: USCIS abrirá centro especializado para investigar solicitudes

  2. MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos

  3. ALERTA con Trump, inmigrantes: la restricción sin precedentes que enfrentan los REFUGIADOS que intentan llegar a EE. UU.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano