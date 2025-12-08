MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: esto deben saber antes de viajar durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Con la temporada navideña y de Año Nuevo a la vuelta de la esquina, muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos enfrentan una decisión difícil: ¿viajar para reunirse con sus familiares o permanecer en el país por precaución? La incertidumbre se ha intensificado debido a las estrictas políticas migratorias que caracterizan la administración del presidente Donald Trump.

Aspectos clave a considerar al viajar fuera de Estados Unidos.

En este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que revisará los casos de residencia permanente de ciudadanos de los 19 países incluidos en la lista de restricciones de viaje hacia Estados Unidos, lo que ha aumentado la preocupación entre la comunidad migrante.

¿Qué deben tener en cuenta los inmigrantes antes de salir de EE. UU. durante la Navidad y el Año Nuevo?

Viajar durante estas fechas, incluso con estatus legal temporal o permanente, puede implicar un mayor riesgo de inspección en fronteras y aeropuertos.

Juliana Manzanarez, abogada de inmigración y fundadora de Via Law Group, explicó a la Associated Press: "Hemos visto un aumento de cuestionamientos, tanto en aeropuertos como en la frontera, especialmente hacia las personas que entran y salen del país. Les preguntan sobre su pasado, ya sea por su historial migratorio o por antecedentes penales, incluso aquellos que pudieron haber ocurrido hace 10 o 15 años y que, de resolverse, ni siquiera se les cuestionarían".

Según Manzanarez, quienes no tienen estatus permanente deben estar preparados para interrogatorios adicionales, sin importar si son beneficiarios de DACA, TPS u otros permisos temporales. La recomendación principal es planificar con anticipación y estar bien informados sobre las normas migratorias vigentes antes de viajar.

Recomendaciones clave para viajar de manera segura durante la temporada navideña

Los expertos coinciden en que cada situación migratoria es única, por lo que, antes de emprender un viaje, es crucial:

Consultar con un abogado especializado en inmigración para recibir asesoramiento personalizado.

en inmigración para recibir asesoramiento personalizado. Elaborar un plan de contingencia con familiares en caso de que surja algún inconveniente en la frontera o aeropuerto.

con familiares en caso de que surja algún inconveniente en la frontera o aeropuerto. Mantener documentación actualizada y lista para presentarse ante las autoridades migratorias si es necesario.

Manzanarez enfatiza: "Si planeas viajar durante las fiestas de fin de año, es importante informarte sobre cómo hacerlo con precaución, así como elaborar un plan con tus seres queridos para cualquier escenario que pueda presentarse".

En definitiva, la combinación de revisiones migratorias más estrictas y la incertidumbre sobre los viajes internacionales hace que la planificación y la asesoría legal sean fundamentales para los inmigrantes que consideran salir de EE. UU. durante Navidad y Año Nuevo.