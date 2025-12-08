Política de Trump provoca que sindicato de pilotos bloquee propuesta de darle residencia a aviadores chilenos

La política migratoria del gobierno que preside Donald Trump está marcando a diversos sectores de la población de los Estados Unidos, incluido el rubro de los vuelos comerciales, como es el caso de un sindicato de pilotos que está bloqueando la iniciativa de una conocida aerolínea en EE. UU. para que no les den residencia permanente a contratados procedentes de países latinos como Chile, pero también de Australia y Singapur.

Sindicato furioso por contrataciones extranjeras

La empresa en cuestión es Allegiant Air, una aerolínea de ultra bajo costo que presentó una propuesta para beneficiar a más de una docena de pilotos de las nacionalidades antes mencionadas, pero el accionar del sindicato Teamsters Local 2018 los ha dejado en el limbo.

Ante esto, el mencionado sindicato se ha negado, por ejemplo, a certificar ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que, como detalla Reuters, las plazas de piloto, "cuyo salario inicial es de unos 50 mil dólares al año, aproximadamente la mitad de lo que ganan los pilotos de otras aerolíneas regionales, cumplen con los estándares salariales vigentes". Este documento es un trámite burocrático, sí, pero es un requisito vital a la hora de solicitar residencia permanente para los pilotos.

Por ello, Teamsters Local 2018 exige que, en lugar de contratar pilotos extranjeros, Allegiant Air ofrezca una compensación estándar de la industria, a la vez de mejoras en la programación para retener a pilotos que se van a aerolíneas de la competencia.

Allegiant Air es una aerolínea de bajo costo con sede en Las Vegas.

Todo empezó tras la pandemia del COVID-19

La respuesta de la empresa de aviación es que enfrentaron grandes desafíos cuando la demanda de vuelos aumentó de forma exponencial tras el final de la pandemia del COVID-19, entre ellas problemas para retener pilotos, principalmente, por los bajos salarios que ofrecían, ampliando el reclutamiento de pilotos mediante programas de visas basadas en el empleo.

Ante eso, el sindicato alega que ahora ya no hay escasez de pilotos en Estados Unidos: "Tuvieron tantas dificultades para encontrar pilotos en 2023 que empezaron a contratar pilotos con visa H-1B1 en Chile porque les prometieron la ciudadanía, una Green Card verbalmente para venir a volar a Estados Unidos por 50 mil dólares al año (...) Les resulta muy difícil retener y mantener a los pilotos con un salario tan bajo", dijo el director de la División de Aerolíneas de la Hermandad Internacional de Camioneros, Gregory Unteerseher, a Reuters.

Reuters habló con un piloto que dejó Allegiant Air por estos motivos: "Los primeros pilotos de Allegiant en su primer año en la mayoría de los casos ganan menos que los auxiliares de vuelo de otras aerolíneas importantes o los agentes de la TSA".

Entre su personal, Allegiant Air tiene pilotos de Chile, Australia y Singapur.

En la actualidad, detalla Reuters, Allegiant Air cuenta con 62 pilotos extranjeros provenientes de Chile, Australia y Singapur por medio de programas de visas H-1B1 y E-3. Desde la aerolínea afirman que esta política no busca reemplazar las contrataciones estadounidenses y que fue el sindicato quien apoyó la medida en 2023.

Aerolínea se compromete a aumentar sueldos

Por ello, ante la decisión del sindicato de no aprobar ni remitir el documento para el trámite de la residencia, la empresa expresó: "Como resultado de la falla del sindicato en proporcionar esa información, entendemos que el tiempo para obtener su Green Card puede retrasarse (...) La empresa condena la decisión del sindicato de perjudicarlos al negarse a proporcionar la carta actualizada solicitada por el Departamento de Trabajo", a la vez de recalcar que todas sus contrataciones cumplen con la leyes laborales federales, la regulaciones de las FF. AA. y acuerdos de negociación colectiva con el sindicato de pilotos.

Por ello, en la actualidad, la aerolínea (con sede en Las Vegas) y el sindicato se encuentran inmersos en medio de una mediación federal para un nuevo contrato, donde la empresa ha prometido aumentos del 70 por ciento en los sueldos por hora durante la vigencia de un nuevo contrato de 5 años.