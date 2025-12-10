PELIGRO en supermercados: Esta galleta fue RETIRADA del mercado por sustancias que pueden causar la muerte

Una nueva alerta sanitaria encendió las alarmas en Estados Unidos tras confirmarse el retiro de un producto ampliamente consumido en supermercados del país. Se trata de un error de etiquetado que podría exponer a miles de personas a un riesgo grave para la salud, especialmente a quienes padecen alergia al cacahuate.

El aviso fue emitido luego de detectarse que ciertos productos incluían alérgenos no declarados, lo que convierte su consumo en una amenaza potencial incluso en cantidades mínimas. La advertencia generó preocupación entre los clientes, ya que la falla no es visible a simple vista.

Error de etiquetado activó la alerta sanitaria. Foto: Walmart / www.walmart.com

¿Qué producto fue retirado del mercado?

El artículo afectado corresponde a sándwiches de galleta con mantequilla de maní RITZ, fabricados por la empresa Mondelēz Global LLC. El retiro involucra empaques de 20 unidades (27,6 oz), identificados con fechas de consumo preferente del 8 y 15 de enero de 2026 y código de planta AE.

La distribución alcanzó a tiendas minoristas incluido Walmart en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Georgia, Arkansas, Missouri, Oklahoma y Alabama, lo que amplía el alcance del riesgo.

El problema del etiquetado

Según la información oficial, algunos paquetes individuales fueron rotulados incorrectamente como sabor queso, cuando en realidad contenían mantequilla de maní. Aunque las cajas externas sí mencionaban el alérgeno, este fallo deja expuestos a los consumidores que confían en la información del empaque individual.

En total, se retiraron 70 cajas en ocho estados como medida preventiva.

Qué recomienda la FDA a los consumidores

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aconseja desechar inmediatamente el producto si en el hogar vive alguna persona con alergia al cacahuate. También informó que, hasta el momento, no se han reportado reacciones adversas, y que el retiro se realizó por precaución debido a que el riesgo puede ser potencialmente mortal.

Mondelēz Global puso a disposición una línea de atención para consultas y reemplazos: 1-844-366-1171.

Recomendaciones clave

Las autoridades recomiendan a los consumidores:

Revisar cuidadosamente el etiquetado de los productos

de los productos Verificar códigos de planta y fechas de vencimiento

Consultar periódicamente los avisos oficiales de la FDA

Detectar a tiempo este tipo de fallas puede evitar emergencias médicas graves y proteger la salud de las personas más vulnerables.