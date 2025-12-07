0
ALERTA sanitaria en California: detectan hongo MORTAL en expansión tras más de 20 contagios confirmados

Autoridades sanitarias advierten sobre un brote por consumo de hongos silvestres “death cap”, con daños hepáticos graves y riesgo mortal.

Dara Rojas
Hongo mortal en California
Una nueva alerta sanitaria encendió las alarmas en California luego de que autoridades confirmaran un aumento de intoxicaciones graves asociadas al consumo de hongos silvestres altamente tóxicos. El brote ya dejó una víctima fatal y varios pacientes con fallas hepáticas severas, entre ellos menores de edad.

Las autoridades insisten en un mensaje claro: no recolectar ni consumir hongos silvestres, incluso si parecen inofensivos o similares a especies comestibles.

Hongos

Riesgo grave para la salud.

Brote confirmado: más de 20 afectados y daños irreversibles

El Departamento de Salud Pública de California reportó 21 casos confirmados de intoxicación relacionados con amatoxinas, un tipo de toxina extremadamente peligrosa. Los contagios se detectaron entre noviembre y principios de diciembre, con mayor concentración en el condado de Monterey y el Área de la Bahía de San Francisco.

Algunos pacientes evolucionaron rápidamente hacia insuficiencia hepática, y al menos un niño necesitará un trasplante urgente de hígado. El fallecimiento de un adulto llevó a reforzar la vigilancia sanitaria en todo el estado. Los especialistas advierten que el número de casos podría aumentar, ya que muchos episodios no se reportan de inmediato o se confunden con cuadros gastrointestinales comunes.

El hongo “death cap”: por qué es considerado letal

El brote está vinculado principalmente a la especie Amanita phalloides, conocida como death cap, uno de los hongos más venenosos del mundo. Su peligrosidad radica no solo en su toxicidad extrema, sino en su aspecto engañoso, similar a variedades aptas para el consumo.

Este hongo suele crecer cerca de robles y otros árboles de hoja dura, especialmente tras períodos de lluvia. Las autoridades subrayan que ni la cocción ni la congelación destruyen sus toxinas, por lo que no existe forma segura de prepararlo.

Síntomas que no deben ignorarse

La intoxicación no siempre se manifiesta de inmediato. Los primeros síntomas pueden aparecer varias horas después e incluir:

  • Vómitos y diarrea intensa
  • Dolor abdominal persistente
  • Deshidratación y debilidad extrema

Aunque los malestares iniciales puedan disminuir, el daño real suele desarrollarse días más tarde, afectando hígado y riñones, con riesgo de muerte si no se actúa a tiempo.

Qué recomiendan las autoridades de salud

Ante este escenario, el CDPH pide a la población extremar precauciones y seguir estas recomendaciones:

  • No recolectar hongos silvestres bajo ninguna circunstancia
  • Comprar hongos solo en comercios autorizados
  • Acudir de inmediato a emergencias ante síntomas sospechosos
  • Contactar al Centro de Control de Envenenamientos (1-800-222-1222)

Los expertos advierten que la identificación visual no es confiable y que incluso personas con experiencia pueden cometer errores fatales.

