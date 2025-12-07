ALARMA sanitaria en Florida: confirman 14 casos de enfermedad del legionario vinculados a un gimnasio

Un brote de enfermedad del legionario encendió las alarmas en el centro de Florida luego de que las autoridades confirmaran 14 casos asociados a la exposición en un gimnasio ubicado en Ocoee, dentro del área metropolitana de Orlando. El episodio se convirtió en el registro más alto de este tipo en el condado en los últimos diez años.

El Departamento de Salud estatal informó que el evento empujó el total anual de legionelosis en Orange County a 82 casos, una cifra sin precedentes para la región y una de las más elevadas a nivel estatal en 2025.

Investigación apunta a instalaciones con agua caliente.

Qué se investiga en el gimnasio bajo la lupa

Aunque las autoridades sanitarias no identificaron oficialmente el establecimiento, medios nacionales y locales señalaron a un gimnasio de la cadena Crunch Fitness como el punto en común entre los pacientes. La empresa confirmó su colaboración con la investigación y aplicó cierres preventivos en áreas húmedas.

Entre las zonas sometidas a inspección se encuentran:

Duchas y vestuarios

Piscinas climatizadas

Spa y jacuzzis

Sistemas internos de agua caliente

Hasta el momento, las muestras analizadas no detectaron la bacteria Legionella, aunque los controles continúan y las restricciones se mantienen de forma preventiva.

Qué es la enfermedad del legionario y cómo ocurre el contagio

La legionelosis es una infección pulmonar grave causada por la bacteria Legionella, que prolifera en sistemas de agua tibia o caliente. Los contagios se producen al inhalar microgotas de agua contaminada, no por contacto directo entre personas.

Los entornos con mayor riesgo incluyen:

Duchas y spas

Piscinas climatizadas

Sistemas de aire acondicionado

Torres de enfriamiento

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la mayoría de los brotes son evitables con un correcto mantenimiento de las instalaciones acuáticas.

Síntomas, gravedad y personas con mayor riesgo

Los primeros síntomas suelen manifestarse entre 2 y 10 días después de la exposición e incluyen fiebre alta, dolor muscular y cefalea. En los casos más severos, la enfermedad progresa a neumonía, dificultad respiratoria y complicaciones sistémicas.

Grupos más vulnerables:

Adultos mayores de 50 años

Fumadores

Personas con enfermedades crónicas

Pacientes inmunodeprimidos

Las estadísticas oficiales indican que 1 de cada 10 personas infectadas puede fallecer, cifra que aumenta en contextos hospitalarios o centros cerrados.

Antecedentes del lugar y una tendencia que preocupa a nivel nacional

El edificio donde funciona el gimnasio ya había sido vinculado a un episodio menor de legionella años atrás, cuando operaba otra cadena. Desde entonces, se realizaron renovaciones estructurales, aunque los expertos advierten que las zonas húmedas siguen siendo críticas.

A nivel nacional, la legionelosis muestra una tendencia creciente sostenida. Desde el año 2000, los casos en EE.UU. se multiplicaron por nueve, impulsados por infraestructura envejecida, sistemas complejos de agua y temperaturas más elevadas.

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y pidieron a quienes hayan visitado el lugar y presenten síntomas respiratorios buscar atención médica de inmediato.