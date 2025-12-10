¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! NUEVAS NORMAS de USCIS: así deberás pagar tus solicitudes desde AHORA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que las tarifas de los trámites migratorios ahora deben pagarse exclusivamente mediante métodos digitales, dejando atrás el uso de cheques y giros postales. La medida, que comenzó a aplicarse de manera estricta a partir de finales de octubre, busca modernizar el sistema y reducir riesgos operativos.

Según la entidad, el nuevo esquema de pago mejora la seguridad y disminuye el fraude, la pérdida de documentos y el robo, problemas frecuentes en los métodos anteriores. Con la implementación total de esta política, los solicitantes deberán adaptarse a las dos únicas vías permitidas para completar sus procesos migratorios.

Métodos de pago permitidos por USCIS

USCIS informó que solo acepta dos formas de pago: una transacción de débito ACH, habilitada mediante el Formulario G-1650, y pagos con tarjeta de crédito o débito, autorizados a través del Formulario G-1450. Ambos métodos forman parte del plan de modernización financiera impulsado por la agencia.

Nuevas reglas de USCIS endurecen las formas de pago de los trámites migratorios.

La decisión se alinea con la Orden Ejecutiva 14.247, que insta a actualizar los pagos "desde y hacia cuentas bancarias" en el país. Desde el 28 de octubre, los cheques y giros postales quedaron oficialmente prohibidos, salvo excepciones puntuales por motivos operativos o institucionales.

Requisitos y limitaciones del pago digital

En el caso del débito ACH, USCIS aclara que no existen cargos adicionales para el solicitante, pero sí una restricción importante: solo se aceptan cuentas bancarias estadounidenses, lo que excluye el uso de cuentas extranjeras para este tipo de transacción. El formulario autoriza el retiro del monto exacto correspondiente a la tarifa del trámite.

Para pagos con tarjeta, USCIS acepta redes Visa, MasterCard, American Express y Discover, siempre que estén emitidas por instituciones financieras de Estados Unidos. La agencia recomienda verificar que existan fondos suficientes antes de enviar la solicitud, ya que un pago fallido puede causar el rechazo completo del trámite.