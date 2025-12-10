- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! NUEVAS NORMAS de USCIS: así deberás pagar tus solicitudes desde AHORA
USCIS endurece sus reglas y elimina cheques y giros postales, obligando a los solicitantes a usar pagos digitales para trámites migratorios.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que las tarifas de los trámites migratorios ahora deben pagarse exclusivamente mediante métodos digitales, dejando atrás el uso de cheques y giros postales. La medida, que comenzó a aplicarse de manera estricta a partir de finales de octubre, busca modernizar el sistema y reducir riesgos operativos.
PUEDES VER: ¡DE PELÍCULA! Mujer se viste de héroe y salva la vida a empleado que se desplomó con RCP en Walmart de Colerain
Según la entidad, el nuevo esquema de pago mejora la seguridad y disminuye el fraude, la pérdida de documentos y el robo, problemas frecuentes en los métodos anteriores. Con la implementación total de esta política, los solicitantes deberán adaptarse a las dos únicas vías permitidas para completar sus procesos migratorios.
Métodos de pago permitidos por USCIS
USCIS informó que solo acepta dos formas de pago: una transacción de débito ACH, habilitada mediante el Formulario G-1650, y pagos con tarjeta de crédito o débito, autorizados a través del Formulario G-1450. Ambos métodos forman parte del plan de modernización financiera impulsado por la agencia.
Nuevas reglas de USCIS endurecen las formas de pago de los trámites migratorios.
La decisión se alinea con la Orden Ejecutiva 14.247, que insta a actualizar los pagos "desde y hacia cuentas bancarias" en el país. Desde el 28 de octubre, los cheques y giros postales quedaron oficialmente prohibidos, salvo excepciones puntuales por motivos operativos o institucionales.
Requisitos y limitaciones del pago digital
En el caso del débito ACH, USCIS aclara que no existen cargos adicionales para el solicitante, pero sí una restricción importante: solo se aceptan cuentas bancarias estadounidenses, lo que excluye el uso de cuentas extranjeras para este tipo de transacción. El formulario autoriza el retiro del monto exacto correspondiente a la tarifa del trámite.
Para pagos con tarjeta, USCIS acepta redes Visa, MasterCard, American Express y Discover, siempre que estén emitidas por instituciones financieras de Estados Unidos. La agencia recomienda verificar que existan fondos suficientes antes de enviar la solicitud, ya que un pago fallido puede causar el rechazo completo del trámite.
- 1
ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita
- 2
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
- 3
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: esta nueva política de USCIS perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90