MUCHO CUIDADO, inmigrantes con trámites pendientes en EE. UU.: abogada advierte sobre qué tan seguro es SALIR DE TEXAS en Año Nuevo

Con la llegada de las festividades de Año Nuevo, muchos inmigrantes en Estados Unidos consideran viajar fuera del país o incluso salir de su estado. Sin embargo, expertos en leyes migratorias advierten que quienes tienen trámites pendientes deben ser extremadamente cautelosos. La abogada de inmigración Emily Benítez, con oficinas en Houston, comparte con Telemundo recomendaciones legales para quienes planean desplazarse desde Texas durante estas fechas.

Abogada de inmigración alerta sobre los riesgos de salir de Texas en Año Nuevo

Emily Benítez explicó a Telemundo que "en este momento hay un riesgo mínimo al viajar con un trámite pendiente, pero existe", subrayando que los migrantes no deben asumir que salir de Estados Unidos será seguro sin la resolución de su caso. La especialista agregó que "al final es una decisión personal, y los abogados de inmigración recomendaríamos no viajar, a menos que sea absolutamente necesario".

Respecto a los viajes por carretera, Benítez mencionó que "ciertas ciudades que tienen checkpoints aquí en Texas presentan más riesgo que otras", lo que implica que la cercanía con la frontera aumenta la posibilidad de complicaciones migratorias.

¿Qué riesgos enfrentan los inmigrantes que salen de Estados Unidos con trámites pendientes?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) aclara que quienes buscan un ajuste de estatus para obtener la residencia permanente y salen del país sin la documentación adecuada podrían no ser autorizados a reingresar. Incluso si se permite la entrada nuevamente, existe el riesgo de que se considere abandonada la solicitud pendiente, lo que haría perder la oportunidad de obtener la Green Card.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también advierte que "viajar fuera de Estados Unidos puede tener graves consecuencias para los extranjeros que estén en proceso de ajustar su estatus migratorio o de solicitar una visa de inmigrante".

Además, los solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS) con trámites pendientes deben tener en cuenta que, al salir de Estados Unidos, podrían perder notificaciones importantes, como avisos de evidencia, lo que podría derivar en la denegación del beneficio.

Quienes presentaron el Formulario I-539, para la extensión o el cambio de estatus de no inmigrante, podrían considerarse que han abandonado su proceso si salen antes de que USCIS tome una decisión, aunque existen excepciones limitadas.

Con estos antecedentes, los expertos insisten en que los inmigrantes en Texas y en el resto de Estados Unidos planifiquen cuidadosamente sus viajes de Año Nuevo y consulten con un abogado de inmigración antes de salir del país.