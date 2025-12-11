ALERTA por ola de hurtos en Walmart: dos sospechosos son detenidos por robar POPULARES DISPOSITIVOS electrónicos

En EE. UU. crece la preocupación por una serie de robos en tiendas de Walmart USA. En el condado de Cass, las autoridades detuvieron a dos personas señaladas como presuntas responsables de varios hurtos de artículos electrónicos de alto valor.

Walmart informó a los investigadores que seguía a la pareja desde junio de 2025.

El arresto se produjo gracias a una rápida coordinación policial que permitió interceptar a los sospechosos antes de que alcanzaran su próximo destino.

Detienen a dos sospechosos por el presunto robo de populares dispositivos electrónicos en Walmart USA

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, cuando agentes de Harrisonville recibieron una alerta del Departamento de Policía de Lee’s Summit, que informaba que dos individuos ya bajo vigilancia por su presunta participación en varios robos podrían dirigirse al Walmart de EE. UU. ubicado en la zona. Según la policía de Harrisonville, la llamada se produjo alrededor de las 4:00 p. m., lo que activó un operativo inmediato en el área.

La pista señalaba que la pareja habría sustraído varias calculadoras Texas Instruments, valuadas en aproximadamente 1,300 dólares, en una tienda Walmart de Butler horas antes. Además, de acuerdo con reportes preliminares, también se les vincula con otro incidente de hurto registrado ese mismo día en un Walmart de Nevada, Missouri.

Documentos judiciales indican que empleados de la cadena minorista informaron a los investigadores que la misma pareja podría estar relacionada con seis robos cometidos en diferentes tiendas Walmart USA durante el lunes, lo que encendió las alertas entre las autoridades locales y la empresa.

Acusaciones formales y antecedentes de robo en varios estados de Estados Unidos

De acuerdo con KSHB 41 Kansas City, Walmart USA había estado siguiendo los movimientos de los sospechosos desde junio de 2025 y estima que, durante ese periodo, podrían haber sustraído mercancía por un valor superior a 58,000 dólares, principalmente dispositivos electrónicos y otros artículos de alta demanda.

Antes de que pudieran llegar a otra tienda, los agentes localizaron la Kia Sportage 2025 con placas de Mississippi en la que viajaban los sospechosos. Tras detener el vehículo, la policía de Harrisonville tomó bajo custodia a los dos ocupantes sin incidentes.

El martes, la Fiscalía del Condado de Cass presentó cargos formales contra Christopher Loepke y Angel Jones, cada uno acusado de un delito grave por recibir propiedad robada. Ambos tienen una dirección registrada en Ocean Springs, Mississippi.

Ambos comparecieron ante un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Cass el miércoles. Durante la audiencia inicial, se fijó una fianza de 10,000 dólares en efectivo para cada uno y se impusieron varias condiciones, entre ellas la prohibición de ingresar a cualquier establecimiento Walmart en caso de pagar el monto estipulado.