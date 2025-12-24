ALERTA beneficiarios SNAP: desmantelan fraude millonario con cupones de alimentos falsificados por US$7 millones

Las autoridades federales presentaron cargos contra dos hombres acusados de cometer un fraude masivo contra el programa de asistencia alimentaria SNAP en el estado de Massachusetts. Según la investigación, el desfalco superó los 7 millones de dólares y se extendió durante varios meses sin una supervisión efectiva.

Los imputados fueron identificados como Antonio Bonheur, de 74 años, y Saúl Alisme, de 21, quienes enfrentan cargos federales por fraude con cupones de alimentos.

Tiendas pequeñas usadas como fachada

De acuerdo con los fiscales, los acusados utilizaban dos comercios de barrio Jesula Variety Store y Saul Mache Mixe Store para canjear de manera irregular beneficios del SNAP. Las transacciones alcanzaban cifras inusuales para locales de ese tamaño, llegando en algunos meses a US$500.000.

Autoridades endurecen la fiscalización tras el desfalco millonario.

La fiscal del distrito de Massachusetts, Leah Foley, sostuvo que los negocios no cumplían con los estándares mínimos para operar como puntos de venta legítimos. “No eran supermercados ni tiendas de comestibles completas. Su única conveniencia era la facilidad para cometer fraude”, afirmó.

Falta de controles facilitó el esquema

Las autoridades señalaron que el fraude no requería mecanismos sofisticados, sino únicamente la ausencia de controles adecuados. La mayor parte de las operaciones sospechosas se habría concentrado en uno de los establecimientos, lo que levantó alertas dentro del sistema de monitoreo estatal.

La gobernadora Maura Healey confirmó que su administración notificó hace más de un año a las autoridades federales sobre transacciones irregulares detectadas en los comercios investigados. “Siempre apoyaré el procesamiento con todo el peso de la ley de quienes abusen de programas financiados con fondos públicos”, declaró.

Posibles penas de prisión y multas

Si son declarados culpables, Bonheur y Alisme podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y multas que alcanzarían los US$250.000.

El caso se conoce en un contexto de mayor presión federal para reforzar la fiscalización del SNAP, tras advertencias del expresidente Donald Trump sobre posibles recortes de fondos a estados que no intensifiquen los controles.