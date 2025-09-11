Vecinos defienden a trabajadores de ser arrestados por agentes federales del ICE en Nueva York

En un barrio de Nueva York, la comunidad se unió en un acto de solidaridad al impedir el arresto de varios trabajadores por parte de agentes del ICE. La tensión creció rápidamente cuando los federales intentaron realizar una redada sin previo aviso. Vecinos salieron a las calles, formando una barrera humana para proteger a los empleados.

Es así que el incidente ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y el papel de las comunidades locales frente a las autoridades federales. Testigos aseguran que los trabajadores no tenían antecedentes y eran miembros activos del vecindario. Organizaciones de derechos civiles ya se han pronunciado en apoyo a la resistencia vecinal.

Al norte del estado de Nueva York, un grupo de vecinos evitó que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieran a varios trabajadores del sector de construcción quienes estaban dentro del techo de una casa. Sin embargo, hubo un detenido a pesar de la gran cantidad de años que vivía en EE. UU. y con el permiso de trabajo que ya tenía.

¿Cuáles son las funciones de un agente del ICE?

Un oficial del ICE tiene como responsabilidad principal aplicar las normativas migratorias y aduaneras en los Estados Unidos. Entre sus tareas se encuentran localizar, arrestar y expulsar a individuos que permanecen en el país sin autorización legal. También se encargan de investigar crímenes relacionados con inmigración, como el tráfico de personas o el uso de documentos falsos.

Asimismo, los oficiales del ICE participan en labores vinculadas a la protección nacional, incluyendo la investigación de delitos internacionales. Colaboran con otras entidades gubernamentales para enfrentar el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y el comercio ilegal. Su trabajo resulta fundamental para reforzar la seguridad fronteriza y proteger el territorio estadounidense.