Ojo inmigrantes en EE. UU.: si tienes algunas de estas visas, podrías obtener la Green Card

Si eres inmigrante en Estados Unidos y estás buscando la residencia permanente, algunas visas pueden ser tu puerta de entrada a la Green Card. Existen diversas categorías que abren esta posibilidad, pero no todas las visas te garantizan este beneficio. Es importante conocer los tipos de visas que permiten a los inmigrantes iniciar el proceso hacia la residencia permanente. Descubre cuáles son estas opciones y los requisitos esenciales para dar ese crucial paso hacia la Green Card.

Visas que pueden ayudarte a conseguir la Green Card

Existen diversas visas que, bajo ciertas circunstancias, pueden hacer más sencillo obtener la Green Card. Una de las más conocidas es la visa H-1B, que está dirigida a profesionales altamente cualificados. Si tienes esta visa y trabajas en Estados Unidos por varios años, podrías calificar para solicitar la residencia permanente a través de una visa de inmigrante basada en el empleo.

Otra opción importante es la visa L-1, pensada para aquellos empleados que son transferidos dentro de compañías multinacionales. Si trabajas en una empresa en tu país de origen y luego te asignan a una de sus sedes en EE. UU., podrías ser elegible para la Green Card bajo la categoría de trabajadores transferidos, facilitando el proceso si has permanecido en el país por un tiempo determinado.

Por último, quienes tienen una visa de inmigrante familiar también pueden acceder a un camino más directo hacia la Green Card. Los cónyuges, hijos o familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses tienen una mayor probabilidad de obtener la residencia permanente. Este proceso suele ser más rápido y sencillo en comparación con otras vías migratorias.

¿Por qué es importante la Green Card?

La Green Card es crucial ya que confiere la residencia permanente en EE.UU., permitiendo vivir y trabajar legalmente en el país. También brinda acceso a beneficios como la seguridad social y la opción de pedir la ciudadanía. A su vez, ofrece mayor estabilidad y abre puertas a oportunidades a largo plazo.