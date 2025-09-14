0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por el Torneo Clausura

Ojo inmigrantes en EE. UU.: si tienes algunas de estas visas, podrías obtener la Green Card

Si eres inmigrante en EE. UU. y tienes una de estas visas, podrías estar cerca de obtener la Green Card. Conoce los requisitos y pasos a seguir.

Andrea Benavente
Si tienes algunas de estas visas, podrías obtener la Green Card.
Si tienes algunas de estas visas, podrías obtener la Green Card. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Si eres inmigrante en Estados Unidos y estás buscando la residencia permanente, algunas visas pueden ser tu puerta de entrada a la Green Card. Existen diversas categorías que abren esta posibilidad, pero no todas las visas te garantizan este beneficio. Es importante conocer los tipos de visas que permiten a los inmigrantes iniciar el proceso hacia la residencia permanente. Descubre cuáles son estas opciones y los requisitos esenciales para dar ese crucial paso hacia la Green Card.

Parole Humanitario podría estar en riesgo.

PUEDES VER: Corte de apelaciones en EE. UU. lanza fuerte advertencia sobre el parole humanitario

Visas que pueden ayudarte a conseguir la Green Card

Existen diversas visas que, bajo ciertas circunstancias, pueden hacer más sencillo obtener la Green Card. Una de las más conocidas es la visa H-1B, que está dirigida a profesionales altamente cualificados. Si tienes esta visa y trabajas en Estados Unidos por varios años, podrías calificar para solicitar la residencia permanente a través de una visa de inmigrante basada en el empleo.

Otra opción importante es la visa L-1, pensada para aquellos empleados que son transferidos dentro de compañías multinacionales. Si trabajas en una empresa en tu país de origen y luego te asignan a una de sus sedes en EE. UU., podrías ser elegible para la Green Card bajo la categoría de trabajadores transferidos, facilitando el proceso si has permanecido en el país por un tiempo determinado.

Por último, quienes tienen una visa de inmigrante familiar también pueden acceder a un camino más directo hacia la Green Card. Los cónyuges, hijos o familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses tienen una mayor probabilidad de obtener la residencia permanente. Este proceso suele ser más rápido y sencillo en comparación con otras vías migratorias.

¿Por qué es importante la Green Card?

La Green Card es crucial ya que confiere la residencia permanente en EE.UU., permitiendo vivir y trabajar legalmente en el país. También brinda acceso a beneficios como la seguridad social y la opción de pedir la ciudadanía. A su vez, ofrece mayor estabilidad y abre puertas a oportunidades a largo plazo.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal

  2. Lo que los expertos en inmigración en EE. UU. quieren que sepas sobre ICE: cómo protegerte como inmigrante

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano