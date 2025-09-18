0
EN DIRECTO
Previa del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
EN VIVO
Liga de Quito vs. Sao Paulo por Copa Libertadores

Atención, ciudadanos en Estados Unidos: así pueden recibir las últimas noticias y actualizaciones de la Casa Blanca

Entérate de las últimas noticias y actualizaciones directamente desde la Casa Blanca. Descubre cómo recibir la información más relevante para ti.

Andrea Benavente
Mantente atento a las actualizaciones de la Casa Blanca.
Mantente atento a las actualizaciones de la Casa Blanca. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Mantente al día con los eventos más importantes desde la Casa Blanca. Los ciudadanos de Estados Unidos ahora tienen varias formas de recibir actualizaciones oficiales y rápidas. Aquí te contamos cómo estar siempre informado.

La administración presidencial ofrece diferentes canales para que los ciudadanos accedan a las últimas noticias y comunicados. No te pierdas ningún detalle y descubre cómo suscribirte para recibir las novedades directamente.

Se ha ordenado mejorar las condiciones de salubridad del edificio de la Federal Plaza en Nueva York.

PUEDES VER: Atención, Donald Trump: juez ordena mejorar las condiciones del recinto donde están recluidos inmigrantes

Así puedes recibir las últimas noticias y actualizaciones de la Casa Blanca

Los ciudadanos de Estados Unidos pueden estar al tanto de las últimas novedades de la Casa Blanca a través de diversas plataformas oficiales. Desde la página web presidencial hasta las redes sociales, el acceso es sencillo y directo. Además, es posible recibir alertas personalizadas según los temas que más interesen.

Otra alternativa es suscribirse a los boletines informativos por correo electrónico. De este modo, los usuarios obtendrán comunicados, discursos y actualizaciones sobre políticas del gobierno, lo que les permite mantenerse informados sin tener que buscar las noticias por su cuenta.

Para aquellos que prefieren una experiencia más interactiva, las aplicaciones móviles de la Casa Blanca ofrecen notificaciones en tiempo real. Estas aplicaciones permiten acceder a videos, fotos y declaraciones de eventos clave, todo desde el dispositivo móvil.

¿Qué se puede ver en el sito web de la Casa Blanca?

Asimismo, en el sitio web oficial de la Casa Blanca se puede visualizar la administración completa, es decir, quienes conforman la administración, las acciones ejecutivas, las prioridades, actualizaciones directas, etc.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Atención nuevos ciudadanos en EE. UU.: esto dice la famosa carta que ha escrito Donald Trump hacia ellos

  2. El ambiguo mensaje de Donald Trump a Venezuela: no descarta un ataque militar de Estados Unidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano