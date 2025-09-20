- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- UTC vs Universitario
- Tucumán vs River
- Manchester United vs Chelsea
- Al Nassr vs Al Riyadh
- Real Madrid vs Espanyol
- Retiro AFP
Insólito robo en Walmart: reportan hurto de $8,000 de una caja fuerte y la policía intenta identificar al responsable
La ciudad de Hammond investiga a un presunto impostor que habría robado 8,000 dólares de la caja fuerte de un Walmart haciéndose pasar por empleado.
Un hecho poco común ha puesto en alerta a las autoridades de Hammond: la tienda Walmart situada en el 2799 de West Thomas Street fue escenario de un robo. El incidente ocurrió el 8 de septiembre, cuando una persona logró llevarse cerca de 8,000 dólares de una caja fuerte interna, causando inquietud entre los empleados y los vecinos de la zona.
Las autoridades están solicitando la ayuda de la comunidad para dar con el sospechoso y recuperar el dinero que fue sustraído.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
Roban 8,000 dólares de una caja fuerte en un Walmart de Hammond
Según el reporte oficial, el sospechoso permaneció dentro del Walmart hasta el cierre del establecimiento. Después de que las luces se apagaron, se disfrazó con un uniforme de empleado para ingresar a un área restringida de la tienda, logrando abrir la caja fuerte y llevarse el dinero. Las cámaras de seguridad captaron imágenes del individuo, que ahora son claves en la investigación.
¿Cómo colaborar para identificar al sospechoso?
Las autoridades locales solicitan cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar al responsable. Los testigos o cualquier persona que tenga datos sobre el caso pueden comunicarse con el detective Dustin Williams al 985-277-5755.
Hombre disfrazado de empleado roba $8,000 en Walmart.
También es posible contactar a Crime Stoppers de Tangipahoa llamando al 1-800-554-5245. Se ofrece una recompensa en efectivo por información que conduzca a un arresto.
- 1
Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
- 2
La PEOR noticia para Trump: este país LATINO eliminará la moneda estadounidense y complica la situación al gobierno
- 3
¿Walmart no va más en EE. UU.? Confirman el cierre de más de 4,000 sucursales en esta FECHA por inesperada razón
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50