Insólito robo en Walmart: reportan hurto de $8,000 de una caja fuerte y la policía intenta identificar al responsable

Un hecho poco común ha puesto en alerta a las autoridades de Hammond: la tienda Walmart situada en el 2799 de West Thomas Street fue escenario de un robo. El incidente ocurrió el 8 de septiembre, cuando una persona logró llevarse cerca de 8,000 dólares de una caja fuerte interna, causando inquietud entre los empleados y los vecinos de la zona.

Las autoridades están solicitando la ayuda de la comunidad para dar con el sospechoso y recuperar el dinero que fue sustraído.

Según el reporte oficial, el sospechoso permaneció dentro del Walmart hasta el cierre del establecimiento. Después de que las luces se apagaron, se disfrazó con un uniforme de empleado para ingresar a un área restringida de la tienda, logrando abrir la caja fuerte y llevarse el dinero. Las cámaras de seguridad captaron imágenes del individuo, que ahora son claves en la investigación.

¿Cómo colaborar para identificar al sospechoso?

Las autoridades locales solicitan cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar al responsable. Los testigos o cualquier persona que tenga datos sobre el caso pueden comunicarse con el detective Dustin Williams al 985-277-5755.

También es posible contactar a Crime Stoppers de Tangipahoa llamando al 1-800-554-5245. Se ofrece una recompensa en efectivo por información que conduzca a un arresto.