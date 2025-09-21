Recientemente, un oficial del Departamento de Policía de Leesburg, en EE. UU., difundió públicamente sobre un incidente de robo en Walmart, ubicado en 2501 Citrus Blvd. Según el informe de arresto presentado, el sospechoso, identificado como Andre Johnson, de 22 años, había sido visto por última vez en una camioneta blanca, camino a Martin Luther King Jr. Boulevard. ¿Por qué lo detuvieron?

Walmart: arrestan a hombre sin hogar tras salir de la tienda con producto robado

'Leesburg' y otros medios difundieron lo que expresó el agente que se reunió con un miembro del equipo de protección de activos, quien había observado a Johnson en la sección de calzado, donde habría sido la persona que tomó unas sandalias negras valoradas en S/9,98. Tras probárselas, el sospechoso se dirigió hacia la salida de la tienda acompañado de una mujer.

Walmart: arrestan a hombre sin hogar tras salir de la tienda con producto robado.

Si bien, se comentó que él pagó por otros artículos, no abonó el costo de las sandalias. Tras lo sucedido, al salir, el departamento de prevención de pérdidas confrontó a Johnson, quien no se identificó y continuó su camino hacia un Kia Sorento blanco de 2012. El vehículo abandonó el estacionamiento en dirección oeste por MLK Boulevard.

Luego, otros agentes lograron detener el automóvil en 712 W Oak Terrace, confirmando que se trataba del sospechoso del robo en Walmart.

En la intervención, Johnson admitió no tener dinero para pagar los artículos y reconoció que, lo que tenía en mente, era salir de la tienda sin comprar las sandalias. No obstante, tras su confesión, los zapatos fueron devueltos y desechados.

¿Qué cargos enfrenta este hombre tras ser acusado de robo?

Por otro lado, la revisión de antecedentes penales reveló que Johnson contaba con dos condenas previas por robo, ocurridas el 14 de enero de 2016 y el 10 de agosto del 2020.

Tras estas consecuencias, fue arrestado por robo minorista, considerando sus antecedentes, y trasladado a la cárcel del condado de Lake, donde permanecerá sin ningún derecho a fianza. Asimismo, también había sido arrestado en agosto tras ser acorralado en Berry Park durante la búsqueda de un vehículo robado.