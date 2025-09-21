- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
Atención, inmigrantes en EE. UU.: estas son las nuevas preguntas para el examen de ciudadanía que te facilitan el proceso
El Examen de Educación Cívica para la Naturalización 2025 está compuesto por un total de 20 preguntas de 128. ¿Cuáles son?
Aviso importante: el examen de educación cívica en Estados Unidos recientemente ha sido renovado y, con ello, los aspirantes que deseen obtener la ciudadanía deberán prepararse para responder a un mayor número de preguntas. ¡Conoce aqui el cuestionario y mucho más!
Vale mencionar que, esta sorpresiva modificación, fue comunicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). ¿A qué más se enfrentarán los solicitantes?
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
Las nuevas preguntas para el examen de ciudadanía que te facilitan el proceso en EE. UU.
'La Nación' y otros medios revelaron la última acción de la agencia, la cual ha comunicado que las nuevas preguntas incluyen aspectos relevantes sobre el gobierno y la historia estadounidense. El examen, de carácter oral, implica que un funcionario del USCIS solicitará al solicitante que responda hasta 20 de las 128 preguntas que ha preparado.
Ahora, es bueno saber que, para obtener la aprobación para el examen de ciudadanía 2025, es necesario que el aspirante proporcione al menos 12 respuestas correctas. AQUÍ algunas de las interrogantes:
Las nuevas preguntas para el examen de ciudadanía que te facilitan el proceso en EE. UU.
- ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Respuesta: República / República federal constitucional / Democracia representativa.
- La Constitución de EE. UU. comienza con las palabras “Nosotros, el pueblo”. ¿Qué significa “¿Nosotros, el pueblo”? Respuesta: Autogobierno / Soberanía popular / Consentimiento de los gobernados / El pueblo debe gobernarse a sí mismo / (Ejemplo de) contrato social.
- ¿Cómo se realizan los cambios en la Constitución de Estados Unidos? Respuesta: Enmiendas / El proceso de enmienda.
- ¿Qué protege la Declaración de Derechos? Respuesta: Los derechos (básicos) de los estadounidenses / Los derechos (básicos) de las personas que viven en EE. UU.
- Mencione dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Respuesta: Igualdad / Libertad / Contrato social / Derechos naturales / Gobierno limitado / Autogobierno.
- ¿En qué documento fundacional aparecen las palabras "vida, libertad y búsqueda de la felicidad"? Respuesta: Declaración de Independencia.
- Muchos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Nombra uno. Respuesta: Declaración de Independencia / Artículos de la Confederación / Documentos federalistas / Documentos antifederalistas / Declaración de Derechos de Virginia / Órdenes Fundamentales de Connecticut / Pacto del Mayflower / Gran Ley de Paz de los iroqueses.
- ¿Por qué los representantes de los Estados Unidos tienen mandatos más cortos que los senadores? Respuesta: Para seguir más de cerca la opinión pública.
- ¿Por qué cada estado tiene dos senadores? Respuesta: Representación equitativa (para los estados pequeños) / El Gran Compromiso (Compromiso de Connecticut).
- El presidente de EE. UU. solo puede ejercer dos mandatos. ¿Por qué? Respuesta: (Debido a) la 22 Enmienda / Para evitar que el presidente adquiera demasiado poder.
- 1
Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
- 2
Es oficial la nueva regla para sacar la licencia de conducir en Florida: jóvenes en este rango de edad se ven afectados
- 3
Buenas noticias inmigrantes: 5 beneficios que tienes al convertirte en residente permanente legal en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50