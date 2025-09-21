Aviso importante: el examen de educación cívica en Estados Unidos recientemente ha sido renovado y, con ello, los aspirantes que deseen obtener la ciudadanía deberán prepararse para responder a un mayor número de preguntas. ¡Conoce aqui el cuestionario y mucho más!

Vale mencionar que, esta sorpresiva modificación, fue comunicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). ¿A qué más se enfrentarán los solicitantes?

Las nuevas preguntas para el examen de ciudadanía que te facilitan el proceso en EE. UU.

'La Nación' y otros medios revelaron la última acción de la agencia, la cual ha comunicado que las nuevas preguntas incluyen aspectos relevantes sobre el gobierno y la historia estadounidense. El examen, de carácter oral, implica que un funcionario del USCIS solicitará al solicitante que responda hasta 20 de las 128 preguntas que ha preparado.

Ahora, es bueno saber que, para obtener la aprobación para el examen de ciudadanía 2025, es necesario que el aspirante proporcione al menos 12 respuestas correctas. AQUÍ algunas de las interrogantes:

Las nuevas preguntas para el examen de ciudadanía que te facilitan el proceso en EE. UU.