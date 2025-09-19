Entra en vigor el nuevo examen de ciudadanía de USCIS: Los 5 cambios más difíciles que habrá en octubre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha confirmado que a partir del 17 de octubre de 2025 se implementará un nuevo examen de ciudadanía. Esta actualización del test busca aumentar la dificultad, respondiendo a la evaluación del director Joseph Edlow, quien señaló que la prueba actual "no es muy difícil". Si planeas solicitar la ciudadanía estadounidense, es importante prepararte para esta versión más exigente del examen.

Los 5 cambios más difíciles del nuevo examen de ciudadanía de USCIS

Descubre los 5 cambios clave que los solicitantes deben conocer para prepararse correctamente al nuevo examen de ciudadanía USCIS.

Mayor número de preguntas en el examen

La guía oficial para el examen de ciudadanía ha aumentado a 128 preguntas, comparado con las 100 que tenía antes. Además, en la prueba, USCIS seleccionará 20 preguntas en lugar de las 10 anteriores, y los aspirantes deberán contestar correctamente al menos 12 para aprobar el examen.

Nuevas normas para aprobar o reprobar el examen

Si un candidato responde incorrectamente 9 o más preguntas, reprobará automáticamente y la prueba finalizará. Además, los solicitantes tienen derecho a dos intentos para aprobar el examen de ciudadanía de USCIS antes de tener que reiniciar el proceso de naturalización.

Contenidos que se mantienen y temas históricos tradicionales

Aproximadamente el 75% del examen se basa en la versión de 2008, con preguntas clásicas como:

¿Quién escribió la Declaración de Independencia?

¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803?

¿Por qué hay 13 franjas en la bandera estadounidense?

¿Cuál es el himno nacional?

¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema?

¿Cuáles son los dos ríos más largos del país?

Eliminación de preguntas controversiales introducidas durante la administración Trump

El examen volvió a descartar preguntas controvertidas de la era Trump, como:

¿Por qué Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam?

¿A quién representa un senador estadounidense?

Personas a quienes aplica la nueva prueba y sus excepciones

Los solicitantes que presenten su solicitud a partir de 30 días después de la publicación oficial en el Registro Federal (que fue el 18 de septiembre) deberán presentar el nuevo examen a partir del 17 de octubre. Aquellos que hayan aplicado antes de esa fecha continuarán con el examen vigente desde 2008.

Además, los inmigrantes mayores de 65 años que hayan residido en EE. UU. como residentes permanentes durante al menos 20 años realizarán una versión simplificada con solo 10 preguntas y deberán responder correctamente al menos 6 para aprobar.