Confirmado | Juez federal frena cuestionado plan de la administración Trump contra un grupo de inmigrantes

Un juez federal bloqueó el jueves un polémico plan de la administración Trump para deportar a menores guatemaltecos no acompañados, poniendo en duda las declaraciones oficiales sobre el propósito de reunir a estos niños inmigrantes con sus familiares en Guatemala.

El fallo se produjo después de que las autoridades federales intentaran deportar de manera abrupta a 70 menores, de entre 10 y 17 años, que estaban bajo la custodia del HHS durante el fin de semana del Día del Trabajo. Ante esta situación, una jueza de distrito emitió una orden de protección de emergencia para detener la deportación, orden que ahora el juez Kelly ha extendido de forma indefinida.

Juez federal cuestiona deportaciones de Trump por falta de pruebas

La orden fue emitida por el juez Timothy Kelly, quien señaló que el gobierno no pudo demostrar que los padres de los menores hubieran solicitado su regreso a Guatemala. En su fallo, Kelly indicó que las justificaciones del gobierno "se desmoronaron como un castillo de naipes", destacando la ausencia total de evidencias que acrediten el deseo de los padres por recuperar a sus hijos.

Durante una audiencia previa, el juez Kelly mostró escepticismo ante las deportaciones, basándose en testimonios de los menores que expresaron temor a enfrentar violencia o negligencia si eran enviados de regreso a su país. "Esto representa un daño irreparable para ellos", enfatizó el juez.

Informe del Ministerio Público de Guatemala avala la postura de los menores inmigrantes

En el caso se incluyó un informe de la Fiscalía General de Guatemala que confirma que ningún padre solicitó la repatriación de sus hijos. El informe fue presentado en respuesta a una notificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU., sobre la intención del gobierno de Trump de deportar a más de 600 menores.

La decisión del juez Kelly no solo afecta a los menores inmigrantes mencionados en la demanda, sino también a un grupo más amplio, estimado entre 300 y 400 menores guatemaltecos no acompañados, que aún no cuentan con órdenes definitivas de deportación.

Administración Trump carece de argumentos para contradecir el informe

Durante la audiencia, la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Welch, admitió no contar con pruebas que refutaran el informe guatemalteco, aunque reconoció que algunos menores manifestaron interés en regresar a su país.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y voceros de la administración Trump criticaron duramente las decisiones judiciales, acusando a los jueces de impedir la reunificación familiar. Sin embargo, los abogados de los menores argumentan que las leyes internacionales y nacionales prohíben deportar a menores sin un debido proceso, especialmente cuando tienen casos de asilo o reclamos legales pendientes.