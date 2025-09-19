Atención inmigrantes: estos son los puntos claves que evalúan para el examen de ciudadanía americana

Obtener la ciudadanía estadounidense es un paso importante para muchos inmigrantes. El examen de naturalización es un desafío que pone a prueba tanto tu conocimiento cívico como el dominio del idioma inglés. Saber qué se evalúa te ayudará a prepararte mejor. El examen se divide en dos partes fundamentales: una prueba de historia y gobierno de EE. UU., y otra sobre habilidades lingüísticas. Conocer estos puntos clave puede marcar la diferencia en tu éxito al presentar el examen.

Puntos claves que evalúan para el examen de ciudadanía americana

El examen de ciudadanía americana abarca temas esenciales sobre la historia, el sistema de gobierno y los símbolos de EE. UU., tales como los presidentes, la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es fundamental repasar los 100 temas sugeridos en la sección cívica para una preparación adecuada.

Aparte de la parte cívica, también se evalúa tu competencia en el idioma inglés, incluyendo la capacidad para leer, escribir y conversar. Esto implica entender preguntas simples y dar respuestas claras. Practicar estas habilidades es clave para asegurar un buen desempeño en el examen.

¿Cuáles son los beneficios de la ciudadanía americana?

Ser ciudadano estadounidense te otorga el derecho de votar en elecciones a nivel federal, estatal y local, dándote una voz directa en las decisiones políticas. También accedes a servicios y beneficios públicos que están disponibles únicamente para los ciudadanos.

La ciudadanía te brinda mayor seguridad, ya que no puedes ser deportado, y te permite obtener un pasaporte estadounidense, lo que simplifica los viajes al extranjero. Además, tienes la posibilidad de patrocinar a tus familiares para que puedan obtener la residencia permanente en el país.