Como se sabe, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la encargada de supervisar los documentos de entrada y salida en los aeropuertos de Estados Unidos. Ahora, con el objetivo de optimizar los tiempos de espera y reducir las largas colas, la entidad ha decidido implementar una nueva aplicación móvil.

Cabe mencionar que esta herramienta estratégica tiene como finalidad facilitar el proceso de control en las fronteras, mejorando así la experiencia de los viajeros. ¿Quiénes podrán aprovechar de esta app y qué complicaciones evitarían en la nación de Trump?

Esta aplicación de CBP se usa en los aeropuertos para agilizar el ingreso a EE. UU.

'La Nación' y otros medios internacionales, informaron sobre las últimas actualizaciones y la aplicación más llamativa que lanzó CBP: el Control de Pasaportes Móvil (MPC, por sus siglas en inglés), el cual es una innovadora app desarrollada por la entidad estadounidense, diseñada para agilizar el ingreso al país en diversos aeropuertos.

Cabe mencionar que esta herramienta, que se puede descargar de forma gratuita en dispositivos Apple y Android, resalta por su facilidad de uso, pero es clave por el hecho de reducir los tiempos de espera en los controles migratorios y permitir procesar grupos de hasta 12 viajeros simultáneamente.

Hasta el momento, MPC se encuentra disponible en la mayoría de los aeropuertos principales del país americano, según información proporcionada por la CBP.

¿Cómo usar MPC?

Es importante saber que, para utilizar la aplicación, los usuarios deben seguir estos pasos:

Verificar si su aeropuerto de llegada cuenta con MPC.

Descargar la aplicación y escanear su pasaporte una única vez.

Tomar una fotografía y responder a algunas preguntas sobre su llegada y declaraciones, lo cual puede hacerse hasta cuatro horas antes del aterrizaje o inmediatamente después.

Presentar el pasaporte en la zona de llegada de Aduanas para completar la inspección de CBP.

¿Quiénes pueden usar este aplicativo de CBP?

Por otro lado, es bueno mencionar que, mediante su página oficial, se confirmó que esta aplicación móvil de MPC es accesible para ciudadanos de Estados Unidos, residentes permanentes legales y ciudadanos canadienses que cuenten con una visa B1.