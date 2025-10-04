Recientemente, las autoridades de Altoona, lowa, EE. UU., han confirmado que este incendio ocurrido en la noche del 2 de octubre, en la tienda Walmart de este estado, fue causado de manera intencionada y planificada. Hasta el momento, la investigación sobre el incidente se encuentra en curso, y se están realizando esfuerzos para identificar a los responsables de este acto delictivo. ¿Quién es el sospechoso?

Cierre indefinido de Walmart tras incendio provocado por misterioso hombre

'Kcci' informó que este local estadounidense fue evacuado aproximadamente a las 9 p. m., esto luego de la aparición de humo y llamas en sus interiores, mientras los rociadores de la instalación se activaban al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Por su parte, la policía de Altoona decidió compartir al medio en mención datos del sospechoso, el cual responde al nombre de Jack Cedeño, un hombre de 41 años originario de Des Moines, que enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado. Actualmente, Cedeño permanece detenido en la cárcel del condado de Polk.

La tienda americana permanecerá cerrada de manera temporal. En tanto, hasta el cierre de la nota, no se ha determinado la extensión de los daños ocasionados por el siniestro ni se ha fijado una fecha para su reapertura.

¿Por qué es popular la tienda Walmart en EE. UU. y qué ofrece?

Walmart, la multinacional estadounidense, resalta como el mayor minorista a nivel global, gestionando diversas cadenas de tiendas de descuento, supermercados e hipermercados. Su popularidad destaca en la extensa gama de productos que ofrece a precios competitivos, lo que se logra gracias a una logística altamente eficiente y a estrategias de cadena de suministro innovadoras.

La compañía ha implementado un modelo de negocio que integra tanto las ventas físicas como las digitales, complementado por su programa de membresía Walmart, que tiene como finalidad mejorar la experiencia de compra de sus clientes.