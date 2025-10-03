- Hoy:
Walmart se lanza al mundo de las criptomonedas: su app permitirá comprar y custodiar Bitcoin y Ethereum
Walmart da un paso clave hacia la economía digital al integrar servicios de compra y custodia de criptomonedas en su app financiera OnePay.
OnePay, la plataforma fintech de Walmart, ha anunciado que antes de fin de año lanzará un nuevo servicio que permitirá a sus usuarios comprar, almacenar y convertir criptomonedas como Bitcoin y Ethereum directamente desde su aplicación móvil. Esta iniciativa representa uno de los movimientos más ambiciosos del gigante minorista hacia el ecosistema digital financiero.
Con esta actualización, Walmart apunta a integrar el uso cotidiano de criptoactivos en la experiencia de compra y pago de millones de personas, aprovechando su alcance masivo tanto en tiendas físicas como en línea. La integración será posible gracias a una alianza con la empresa de infraestructura criptográfica ZeroHash.
Criptomonedas al alcance de millones de consumidores
La nueva funcionalidad estará disponible dentro de la app OnePay, que actualmente cuenta con más de 3 millones de usuarios activos. A través de esta herramienta, los clientes podrán convertir sus criptomonedas en efectivo, realizar recargas en sus tarjetas de pago, y eventualmente usarlas en compras dentro del ecosistema Walmart.
Walmart se lanza al mundo de las criptomonedas.
Dado que Walmart opera más de 4.600 tiendas físicas en Estados Unidos y recibe hasta 520 millones de visitas mensuales en su sitio web, el impacto potencial de esta iniciativa es considerable. La posibilidad de usar Bitcoin o Ethereum como parte del sistema de pagos cotidiano podría acelerar la adopción de activos digitales a nivel minorista.
El respaldo legal y los planes futuros
El lanzamiento de este servicio cripto también se enmarca dentro de un contexto político favorable. Con la reciente aprobación de la Ley GENIUS bajo la administración Trump, junto con nuevas órdenes ejecutivas que abren la puerta al uso de criptomonedas en planes de jubilación 401(k), el ecosistema regulatorio en EE. UU. se muestra cada vez más receptivo hacia estos activos.
Además, Walmart no descarta lanzar su propia stablecoin respaldada por dólares estadounidenses en un futuro cercano. Este paso podría consolidar aún más su posición como un actor clave en el mundo financiero digital, acercando el uso de monedas digitales a consumidores que hasta ahora no habían interactuado con ellas.
