Arrestan a hombre que amenazó a guardia de Walmart con arma de fuego robada, ¿hubo víctimas?

Hace unas horas, el Departamento de Policía de Eugene, en Estados Unidos, no dudó en compartir un informe en el que se reveló que un hombre fue arrestado de inmediato tras ser el principal sospechoso de amenazar a un guardia de seguridad con un arma de fuego en una tienda Walmart. AQUÍ todo lo que se sabe sobre este caso. ¿Qué cargos enfrentará?

Arrestan a hombre que amenazó a guardia de Walmart con arma de fuego robada

'Kval' y otros medios locales informaron que, el último 30 de septiembre, alrededor de las 8 p. m., la policía de Eugene recibió un llamado de emergencia, esto luego de un preocupante incidente en Walmart, ubicado en 4550 W. 11th Avenue, EE. UU.

El hombre, identificado como Adam Craig Hollingsworth, de 40 años, se convirtió en el sospechoso de este hecho tras ser acusado de haber amenazado a un guardia de seguridad con un arma de fuego. Según los informes, Hollingsworth habría ingresado a la tienda en un scooter eléctrico para realizar compras.

Arrestan a hombre que amenazó a guardia de Walmart con arma de fuego robada.

No obstante, al ser abordado por el personal de seguridad, se negó a retirar su scooter del establecimiento. En un segundo contacto, el hombre supuestamente extrajo una pistola y apuntó hacia uno de los guardias.

Tras lo sucedido, los oficiales iniciaron una búsqueda en la zona y lograron localizar a Hollingsworth cuando intentaba abordar un Uber en el estacionamiento de la otra tienda conocida Target. Tras realizar una parada de tráfico, los agentes lo arrestaron.

Pese a que al inicio no encontraron el arma, posteriormente la hallaron escondida debajo del asiento del copiloto del vehículo. La investigación reveló que la pistola había sido robada en Kent, Washington.

¿Por qué Walmart tiene diversos clientes en EE. UU.?

Es importante saber que Walmart es una corporación multinacional estadounidense que resalta en el país americano brindando variedad de productos en supermercados, tiendas de descuento y clubes de almacenes.

Su fundación se dio en Sam Walton en 1962 y, hasta ahora, presenta una estrategia centrada en los precios bajos, variedad de productos y una gran presencia digital. Con ello, se ha convertido en una de las favoritas de EE. UU.