Recientemente, se compartió detalles inéditos sobre el momento de gran tensión que se vivió dentro de un Walmart ubicado en Secaucus, Nueva Jersey, en Estados Unidos, esto luego del hallazgo de una amenaza de bomba. La situación generó mucha preocupación y alarma entre los clientes y el personal del establecimiento, quienes fueron evacuados de inmediato tras reportarse el incidente.

Walmart: evacuan trabajadores y clientes tras aterradora amenaza de bomba

'NewJerseyDigest' informó lo que sucedió en este local, donde un trabajador del Walmart en Secaucus recibió un mensaje de texto proveniente de un número falso, en el que se señalaba que había una bomba en el interior del supermercado estadounidense.

Ante esta situación que involucraba a todos los presentes, la policía no dudó en actuar de manera inmediata, desplegando unidades caninas para llevar a cabo un registro exhaustivo del edificio. Tras la inspección, no se hallaron explosivos en el lugar ni un tipo de producto de amenaza.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que este Walmart ya había recibido una amenaza de bomba similar en el mes de febrero, donde también no llegó a mayores. Las autoridades señalaron que el establecimiento ha sido objeto de múltiples amenazas falsas en los últimos años.

En tanto, tras la exhaustiva revisión, la tienda reabrió sus puertas sin que se reportaran heridos ni una persona afectada al respecto. Por otro lado, es bueno conocer que este tipo de amenazas de bomba, aunque sean infundadas, constituyen un delito federal.

¿Por qué Walmart ha ganado popularidad en EE. UU.?

Por el lado de Walmart, podemos saber que es una corporación multinacional estadounidense que se encarga de operar como uno de los principales en el país de Trump y otras naciones, brindando variedad de productos en supermercados, tiendas de descuento y clubes de almacenes.

Su fundación se dio en Sam Walton en 1962 y, hasta el momento, presenta una estrategia centrada en los precios bajos, variedad de productos y una gran presencia digital.