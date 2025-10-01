Walmart anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.: conoce AQUÍ cuándo dejarán de vender productos

La cadena Walmart sorprendió a millones de consumidores al anunciar el cierre de todas sus sucursales durante dos feriados importantes de 2025. La empresa señaló que esta medida busca que sus empleados puedan compartir estas fechas con sus familias, marcando un cambio histórico respecto a años anteriores.

Millones de clientes se verán afectados por los cierres

¿Cuándo dejará Walmart de vender productos?

Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre.

Navidad: jueves 25 de diciembre.

Impacto en clientes y otros servicios

Millones de clientes deberán planificar sus compras con anticipación, ya que no podrán adquirir productos en estas fechas. Además, otros servicios y organismos también permanecerán cerrados durante los feriados:

Bancos

Oficinas del gobierno federal

Correos

Juzgados y tribunales federales

Escuelas públicas y universidades

Algunas agencias de seguridad social y servicios financieros

Ferias y días festivos restantes en 2025

El calendario oficial de feriados en Estados Unidos incluye otras fechas importantes que afectarán la actividad comercial y los servicios públicos:

Día de Colón: lunes 13 de octubre

Día de los Veteranos: martes 11 de noviembre

Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre

Navidad: jueves 25 de diciembre

Planificación y recomendaciones para consumidores

Los clientes deberán ajustar sus compras y agendas, especialmente quienes dependen de Walmart para adquirir productos de última hora. Se recomienda hacer pedidos anticipados, aprovechar ventas en línea y considerar otras cadenas de supermercados durante estas fechas para evitar inconvenientes.