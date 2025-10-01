0
Walmart anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.: conoce AQUÍ cuándo dejarán de vender productos

La cadena Walmart confirmó que cerrará sus tiendas durante Acción de Gracias y Navidad 2025, priorizando el descanso de sus empleados y tiempo en familia.

Dara Rojas
Walmart cerrará en feriados clave para el personal
Walmart cerrará en feriados clave para el personal | Composición: Líbero/ Dara Rojas
La cadena Walmart sorprendió a millones de consumidores al anunciar el cierre de todas sus sucursales durante dos feriados importantes de 2025. La empresa señaló que esta medida busca que sus empleados puedan compartir estas fechas con sus familias, marcando un cambio histórico respecto a años anteriores.

Walmart

Millones de clientes se verán afectados por los cierres

¿Cuándo dejará Walmart de vender productos?

  • Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre.
  • Navidad: jueves 25 de diciembre.

Impacto en clientes y otros servicios

Millones de clientes deberán planificar sus compras con anticipación, ya que no podrán adquirir productos en estas fechas. Además, otros servicios y organismos también permanecerán cerrados durante los feriados:

  • Bancos
  • Oficinas del gobierno federal
  • Correos
  • Juzgados y tribunales federales
  • Escuelas públicas y universidades
  • Algunas agencias de seguridad social y servicios financieros

Ferias y días festivos restantes en 2025

El calendario oficial de feriados en Estados Unidos incluye otras fechas importantes que afectarán la actividad comercial y los servicios públicos:

  • Día de Colón: lunes 13 de octubre
  • Día de los Veteranos: martes 11 de noviembre
  • Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre
  • Navidad: jueves 25 de diciembre

Planificación y recomendaciones para consumidores

Los clientes deberán ajustar sus compras y agendas, especialmente quienes dependen de Walmart para adquirir productos de última hora. Se recomienda hacer pedidos anticipados, aprovechar ventas en línea y considerar otras cadenas de supermercados durante estas fechas para evitar inconvenientes.

