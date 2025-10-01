- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Walmart anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.: conoce AQUÍ cuándo dejarán de vender productos
La cadena Walmart confirmó que cerrará sus tiendas durante Acción de Gracias y Navidad 2025, priorizando el descanso de sus empleados y tiempo en familia.
La cadena Walmart sorprendió a millones de consumidores al anunciar el cierre de todas sus sucursales durante dos feriados importantes de 2025. La empresa señaló que esta medida busca que sus empleados puedan compartir estas fechas con sus familias, marcando un cambio histórico respecto a años anteriores.
PUEDES VER: Atención, latinos que viajan a EE. UU.: así deben declarar sus dólares para evitar problemas legales
Millones de clientes se verán afectados por los cierres
¿Cuándo dejará Walmart de vender productos?
- Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre.
- Navidad: jueves 25 de diciembre.
Impacto en clientes y otros servicios
Millones de clientes deberán planificar sus compras con anticipación, ya que no podrán adquirir productos en estas fechas. Además, otros servicios y organismos también permanecerán cerrados durante los feriados:
- Bancos
- Oficinas del gobierno federal
- Correos
- Juzgados y tribunales federales
- Escuelas públicas y universidades
- Algunas agencias de seguridad social y servicios financieros
Ferias y días festivos restantes en 2025
El calendario oficial de feriados en Estados Unidos incluye otras fechas importantes que afectarán la actividad comercial y los servicios públicos:
- Día de Colón: lunes 13 de octubre
- Día de los Veteranos: martes 11 de noviembre
- Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre
- Navidad: jueves 25 de diciembre
Planificación y recomendaciones para consumidores
Los clientes deberán ajustar sus compras y agendas, especialmente quienes dependen de Walmart para adquirir productos de última hora. Se recomienda hacer pedidos anticipados, aprovechar ventas en línea y considerar otras cadenas de supermercados durante estas fechas para evitar inconvenientes.
- 1
La PEOR NOTICIA para Venezuela | Informe advierte que Trump prepara ATAQUES MILITARES contra narcos en el país caribeño
- 2
Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus
- 3
Abogado de inmigración NACIDO en EE. UU. OBLIGADO a abandonar el país: el DHS también lo persigue
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50