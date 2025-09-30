Walmart confirma cierre definitivo de tiendas en EE. UU.: estas ciudades serán afectadas

La cadena de supermercados Walmart continúa su proceso de transformación dentro del competitivo mercado minorista de Estados Unidos. En su sitio web oficial, la empresa se describe como un "minorista omnicanal impulsado por la tecnología y dirigido por personas", destacando su apuesta por la innovación y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo digital, como las compras en línea.

Sin embargo, esta evolución también implica ajustes importantes en su presencia física. Walmart ha confirmado el cierre definitivo de varias tiendas en distintas ciudades del país, una medida que forma parte de su estrategia de reestructuración. Aunque necesaria desde el punto de vista empresarial, esta decisión ha generado incertidumbre entre comunidades que dependen de estas sucursales como fuente de empleo y acceso directo a productos esenciales.

Ciudades y estados donde Walmart cerrará sus tiendas

Entre las ubicaciones afectadas por los nuevos cierres se encuentran sucursales en los estados de California y Georgia, incluyendo ciudades como San Diego, El Cajón, West Covina, Fremont y Granite Bay. También han bajado sus persianas locales en otros puntos del país, como:

Cierres de tiendas Walmart en EE.UU.

Ashford Dunwoody Road, Dunwoody – Georgia

Walmart Neighborhood Market, Roswell Road, Marietta – Georgia

1238 Putty Hill Ave, Towson – Maryland

3579 S. High St, Columbus – Ohio

7025 W. Main St, Milwaukee – Wisconsin

10400 E Colfax Ave, Aurora – Colorado

A pesar de los cierres, Walmart planea abrir 150 nuevas tiendas en los próximos años, lo que indica que la compañía no se está reduciendo, sino reubicando y optimizando su presencia en función de la demanda actual del consumidor.

¿Por qué Walmart está cerrando algunas tiendas?

Walmart adapta su red de sucursales.

Lejos de tratarse de una crisis económica, Walmart está ejecutando un plan de reestructuración que busca optimizar su presencia física. Según voceros de la compañía, el cierre de tiendas responde a una estrategia para mejorar la rentabilidad en zonas donde existía una saturación de locales. El objetivo es fortalecer aquellas sucursales con mayor demanda y eficiencia operativa.