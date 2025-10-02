Arrestan a mujer de 78 años tras fuerte altercado en Walmart y esta es su situación ahora.

Impensado caso. Recientemente, una mujer de 78 años fue detenida tras un incidente ocurrido en el estacionamiento de Walmart en Atchison, según informaron las autoridades locales. La persona arrestada ha sido identificada como Paula J. Phillips, residente de la misma ciudad. En esta nota, más detalles al respecto y qué cargos podría enfrentar.

Arrestan a mujer de 78 años tras fuerte altercado en estacionamiento Walmart

'Wiwb', otros medios policiales y las autoridades locales informaron sobre el arresto de Phillips, quien fue detenida el sábado 27 de septiembre bajo una orden emitida por el Tribunal de Distrito del Condado de Atchison, en EE. UU. Se le acusa de amenaza criminal y agresión.

Cabe resaltar que este incidente se dio origen el miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 12:45 p. m., en el estacionamiento de Walmart, ubicado en la cuadra 1920 de la autopista US-73 en Atchison.

Se reportó que la mujer de 72 años denunció haber sido amenazada, golpeada y derribada por una persona conocida. El sospechoso, que más tarde fue identificado como Phillips, se había retirado del lugar antes de la llegada de los oficiales.

El jefe de policía del condado, Mike Wilson, también expresó que la detención de Phillips se llevó a cabo en su hogar alrededor de las 7 p. m. del último fin de semana.

¿Cuál es la actual situación de la mujer detenida tras altercado en Walmart?

Por otro lado, es importante saber que la mujer fue ingresada a la cárcel del condado de Atchison a las 7:27 p. m., donde, hasta el momento permanece detenida con una fianza de 2,500 dólares.

En tanto, no se han proporcionado más detalles sobre el caso.