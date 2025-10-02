- Hoy:
Supermercado histórico en EE. UU. anuncia cierre total de todas sus sucursales antes de fin de año
La cadena estadounidense cerrará todas sus tiendas durante dos días festivos clave, priorizando el tiempo en familia para sus empleados.
El calendario oficial de feriados federales en Estados Unidos contempla 11 fechas que conmemoran momentos históricos y nacionales. En este contexto, Walmart ha decidido cerrar todas sus sucursales durante 48 horas en dos feriados clave, una excepción a su operación habitual.
Walmart anuncia cierre total de todas sus sucursales por feriados.
La compañía señala que esta medida tiene como objetivo no solo fomentar la unión familiar, sino también garantizar que sus empleados puedan disfrutar plenamente de estas fechas especiales sin comprometer sus responsabilidades laborales. Además, el cierre anticipado permite una mejor planificación logística para reposición de productos antes y después de los feriados.
Fechas de cierre de Walmart en 2025
- Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre
- Navidad: jueves 25 de diciembre
Durante estos días, la mayoría de los comercios esenciales permanecen abiertos, pero la cadena prioriza el descanso y la unión familiar de sus empleados.
Otros feriados federales restantes en 2025:
- Lunes 1 de septiembre: Día del Trabajo
- Lunes 13 de octubre: Columbus Day
- Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos
Walmart se suma a la tradición de algunas instituciones que cierran sus puertas en feriados nacionales, como bancos, oficinas gubernamentales, tribunales y escuelas públicas, reforzando los valores de familia y comunidad entre su personal.
